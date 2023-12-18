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  4. Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar! O anlar kamerada...

Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar! O anlar kamerada...

18.12.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp, iş yeri sahibini ve oğlunu önce darp etti, ardından iş yerine gelerek rastgele ateş etti. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini bastı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün 16.27’de Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi beyran siparişi verdi. Verilen beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğu iddia edildi.

İŞ YERİNİ BASTI!

İŞ YERİNİ BASTI!

Bunun üzerine sipariş veren kişi telefonda iş yeri sahibiyle önce tartıştı daha sonra küfürleşti. Yaşanan küfürlü tartışma sonrası beyranı sipariş eden şahıs 9 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.

Silahla iş yerini bastıkları an güvenlik kamerasına anbean yansıdı Olay sırasında saldırganlar tarafından baba ve oğlu darp edildi. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANBEAN YANSIDI!

ANBEAN YANSIDI!

 Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların yeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sipariş
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