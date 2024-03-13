Türkiye'ye dönen uçakta kabus: Bıçaklı salata yiyince havada hastanelik oldu! Havayolu şirketinin yolcuya teklifi 'pes' dedirtti

"AA, BU SALATAYI KESEN BIÇAKLARIN PARÇASI"

Avukat Seyhan, kabin memurlarının "Aa, bu salatayı kesen bıçakların parçası" dediğini aktarıp "Muhtemelen yemek şirketinin bir kusuru var ama tabii ki hizmeti alan söz konusu havayolu şirketi olduğu için kendisinin de kusuru var" diye konuştu.