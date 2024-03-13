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  4. Türkiye'ye dönen uçakta kabus: Bıçaklı salata yiyince havada hastanelik oldu! Havayolu şirketinin yolcuya teklifi 'pes' dedirtti

Türkiye'ye dönen uçakta kabus: Bıçaklı salata yiyince havada hastanelik oldu! Havayolu şirketinin yolcuya teklifi 'pes' dedirtti

13.03.2024 09:37
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ABD'den Türkiye'ye dönen uçaktaki yolcunun başına inanması güç bir olay geldi. Yemek servisinde aldığı salatadan bir lokma alan adamın damağı kanamaya başladı. Salatadan bıçak parçası çıktığı anlaşılınca havada korku dolu saatler yaşandı. Ölümden dönen yolcuya havayolu şirketinin teklifi akıllara durgunluk verdi.

Salatanın içinden çıkan bıçak parçası uçak yolculuğu kabusa çevirdi. 2-3 cm boyutundaki bıçak parçalarından birini salatayla beraber yutan adam hastanelik oldu. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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UÇAKTA "BIÇAKLI SALATA" SKANDALI

Akılalmaz olay Amerika'dan Türkiye'ye seyahat eden bir yolcunun başına geldi. Uçağın İstanbul'a inmesine yaklaşık 2 saat kalmıştı ve kabin memurları yemek servisine başladı. Ama ilerleyen dakikalarda tam anlamıyla bir skandal yaşandı.

Avukat Mahcemal Seyhan, yolcunun salatasından 2-3 cm ebatlarında bıçak çıktığını söyledi.

Show Haber'in haberine göre genç adam bu parçayı fark etmişti ama diğer parçayı çoktan yutmuştu o sırada damağı da kanamaya başlamıştı.

"AA, BU SALATAYI KESEN BIÇAKLARIN PARÇASI"

"AA, BU SALATAYI KESEN BIÇAKLARIN PARÇASI"

Avukat Seyhan, kabin memurlarının "Aa, bu salatayı kesen bıçakların parçası" dediğini aktarıp "Muhtemelen yemek şirketinin bir kusuru var ama tabii ki hizmeti alan söz konusu havayolu şirketi olduğu için kendisinin de kusuru var" diye konuştu.

Uçağın yere inmesiyle talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak bıçak ikram yemek
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