Binlerce kişi mahsur kalmıştı! İzin çıktı, kabustan kaçış başladı

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivali kabusa döndü. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölge bataklığa dönüşürken, binlerce kişi mahsur kaldı.
Organizasyon yetkilileri, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamada, Black Road şehrine giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların gerçekleştirilmediğini belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve benzinlerini muhafaza etmeleri ile sıcak yerlerde durmaları tavsiyesinde bulundu.
Ancak dünden itibaren yağışların hafiflemeye başlamasıyla festivale katılanların ayrılmasına izin verildi.
Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.
Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren festival kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.