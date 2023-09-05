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  4. Binlerce kişi mahsur kalmıştı! İzin çıktı, kabustan kaçış başladı

Binlerce kişi mahsur kalmıştı! İzin çıktı, kabustan kaçış başladı

05.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağmurların artından bölge bataklığa dönerken, binlerce kişi mahsur kaldı. Yağışın etkisini azaltmasıyla bölgeden kaçış başladı, oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivali kabusa döndü. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölge bataklığa dönüşürken, binlerce kişi mahsur kaldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Organizasyon yetkilileri, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamada, Black Road şehrine giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların gerçekleştirilmediğini belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve benzinlerini muhafaza etmeleri ile sıcak yerlerde durmaları tavsiyesinde bulundu.

AYRILMALARINA İZİN VERİLDİ

AYRILMALARINA İZİN VERİLDİ

Ancak dünden itibaren yağışların hafiflemeye başlamasıyla festivale katılanların ayrılmasına izin verildi.

Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren festival kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

İŞTE BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR...

İŞTE BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR...
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Anahtar Kelimeler:
Nevada abd burning man

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