KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Bir hevesle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor! 'Talep bir hayli fazla' Ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Bir hevesle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor! 'Talep bir hayli fazla' Ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.10.2024 09:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, Bayburt'un coğrafi işaretli tarhununu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhanayla birleştirerek, 'tarhunlu tarhana' yapıp, satmaya başladı. Ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ev yemekleri yapıp satan, Makili'nin tarhunlu tarhanası yiyenlerden tam not alırken Makili, "Evde ne yapabilirim" diyerek bir hevesle başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Bayburt'un önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinden biri olan coğrafi işaret tescilli tarhunundan sade, tarhunlu ve keçi yoğurtlu tarhana yapan ev hanımı Makili, işe yoğurt mayalayarak başlıyor. Daha sonra mayaladığı yoğurdu bir tülbent yardımıyla süzen Makili, tarhananın olmazsa olmazlarından süzme yoğurdu hazır hale getiriyor. Köylerde organik yetişen sebzeleri tarhana yapımında tercih eden Makili, sebzeleri de işlemden geçirdikten sonra, hazırladığı süzme yoğurdu tarhunla birleştiriyor. Elde ettiği karışımın kıvam alması için un ekleyen Makili, 21 gün boyunca sebze, yoğurt, tarhun ve un karışımını fermente olana kadar sabah akşam her gün yoğuruyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

AMACI BAYBURT'U TANITMAKTI

AMACI BAYBURT'U TANITMAKTI

3 yıldır tarhunlu tarhana başta olmak üzere birçok ev yemeğini yapıp satan ve işi ticarete döken ev hanımı Makili, Bayburt tarhununu dünyaya tanıtma amacıyla bu yola çıktığını söyledi. Tarhunlu tarhanasının herkes tarafından çok beğenildiğini aktaran Makili, "Tarhana işine ilk önce evde çocuklarıma yaparak başladım.

"ARKADAŞLARIM ÇOK BEĞENDİ, TİCARETE DÖKÜLDÜ"

"ARKADAŞLARIM ÇOK BEĞENDİ, TİCARETE DÖKÜLDÜ"

Sonra arkadaşlarım çok beğendiler, çok sevdiler ve bir anda bu iş ticarete döküldü. Tarhana yapmaya başlamadan evvel, 3 sene önce ne yapabilirim diye düşündüm. Bayburt'ta tarhana yok, bizim tarhana kültürümüz yok çünkü sebze yoktu, önceden bu kadar sebze yetiştirmiyorduk.

Ben de ne yapabilirim diye düşünmeye devam ederken meşhur tarhunumuz aklıma geldi. Tarhundan bir tarhana yapayım dedim. Bayburt'umuz küçük ama gerçekten her şehirde, her ülkede Bayburtlu var. Bayburt'umuzu bu şekilde tanıtmak istedim ve tarhunlu tarhana çok sevildi, çok beğenildi.

3 çeşit tarhana yapıyorum; tarhunlu tarhana, sade tarhana ve keçi yoğurtlu, keçi sütünden. Kendim keçi sütü alıp, mayalıyorum. Süzdürdükten sonra malzemeye katıp, harmanlıyorum. 21 gün boyunca sabah akşam fermante olana kadar bekliyorum sonra kurutup, müşterilerime veriyorum" dedi.

"BOŞ DURMAKTANSA ÇALIŞIYORUM"

"BOŞ DURMAKTANSA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medyanın da yardımıyla daha büyük kitlelere ulaşarak, tarhun otunu tanıtmaya devam eden Makili, "Sosyal medyada satışlarınız nasıl, talep çok yoğun mu? sorusuna, "Evet talep bir hayli fazla. Sadece tarhana değil kemik suyu, baklava, börek de yapıyorum. İlikli kemik suyu kolajen olduğu için şu sıralar çok tutuldu.

Anahtar Kelimeler:
tarhana Ev hanımı Bayburt keçi girişimci kadın girişimci
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.