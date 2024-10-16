Bir hevesle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor! 'Talep bir hayli fazla' Ev ekonomisine katkıda bulunuyor

"BOŞ DURMAKTANSA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medyanın da yardımıyla daha büyük kitlelere ulaşarak, tarhun otunu tanıtmaya devam eden Makili, "Sosyal medyada satışlarınız nasıl, talep çok yoğun mu? sorusuna, "Evet talep bir hayli fazla. Sadece tarhana değil kemik suyu, baklava, börek de yapıyorum. İlikli kemik suyu kolajen olduğu için şu sıralar çok tutuldu.