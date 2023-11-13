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  4. Bir ilde heyecan yaratan gelişme! Esrarengiz sıvı o iddiayı gündeme taşıdı: 'Bahar aylarında yerin altından adeta fışkırıyor'

Bir ilde heyecan yaratan gelişme! Esrarengiz sıvı o iddiayı gündeme taşıdı: 'Bahar aylarında yerin altından adeta fışkırıyor'

13.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta bir köyde petrol heyecanı yaşanıyor. 2 bin metredeki bir köyde yıllardır var olan ve petrole benzediği iddia edilen esrarengiz sıvının ateşle birleştiğinde yandığı öne sürüldü. Köy muhtarı Erhan Betaş, "Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören Köyü'nde yaşayanlar yıllardır köylerinde akıp giden sıvının ne olduğunu merak ediyor. Ateşle birleştiğinde sıvının yanması köyde 'Petrol var' iddiasını gündeme taşıdı. Esrarengiz sıvının araştırılmasını isteyen köy sakinleri, sıvının bahar aylarında adeta toprak altından fışkırdığını ifade etti.


Günün önemli manşetleri

KÖY SAKİNLERİNİ UMUTLANDIRDI

KÖY SAKİNLERİNİ UMUTLANDIRDI

Köyün yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 bin metrede dikkat çeken zemin sıvılaşması ve adeta her yerden yüzeye çıkan renkli su köy sakinlerini umutlandırdı. Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol umudunu arttırıyor.

ARAŞTIRMALARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORLAR

ARAŞTIRMALARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORLAR

Köy sakinleri bölgede geçmişte araştırma yapıldığını ancak araştırmaların neticesi hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirttiler. Zeminde araştırma için açılan kuyular bile kapatılmadan olduğu gibi bırakıldı. Köy sakinleri araştırmaları devam ettirilerek varsa bölgedeki petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR SIVI AKIP GİDİYOR"

"BİLMEDİĞİMİZ BİR SIVI AKIP GİDİYOR"

Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, bölgeden bilmedikleri farklı bir sıvının akıp gittiğini belirtip, “Burada yıllardan beri petrol veya gaz olabilir, bilmediğimiz bir sıvı akıp gidiyor. Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

"BAHAR AYLARINDA ADETA FIŞKIRIYOR"

"BAHAR AYLARINDA ADETA FIŞKIRIYOR"

İki dönem önce köy muhtarlığı yapan İsmet Coşkun ise kendi muhtarlığı döneminde bölgede inceleme yapıldığını belirtip, “Buraya çok gelenler oldu. Araştırma yapıp gittiler ancak bize bir bilgi vermediler. Bahar aylarında adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor. Ancak gaz yağı mı? petrol mü? doğalgaz mı? Bilemiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Petrol
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