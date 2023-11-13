Bir ilde heyecan yaratan gelişme! Esrarengiz sıvı o iddiayı gündeme taşıdı: 'Bahar aylarında yerin altından adeta fışkırıyor'

"BİLMEDİĞİMİZ BİR SIVI AKIP GİDİYOR"

Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, bölgeden bilmedikleri farklı bir sıvının akıp gittiğini belirtip, “Burada yıllardan beri petrol veya gaz olabilir, bilmediğimiz bir sıvı akıp gidiyor. Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz” dedi.