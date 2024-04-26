KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Bir mahallenin geçim kaynağı oldu! Dağlarda toplayıp yurt dışına satıyorlar... Yoğun talep görüyor

    Bir mahallenin geçim kaynağı oldu! Dağlarda toplayıp yurt dışına satıyorlar... Yoğun talep görüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.04.2024 10:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İzmir'in Bayındır ilçesinde kuru otları boyayarak süs bitkisi haline getiren mahalle sakinleri, ürünleri yurt dışına gönderiyor. Çiçek ve süs bitkileri sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden Bayındır'da yaklaşık 300 nüfuslu kırsal Turan Mahallesi sakinlerinin büyük bölümü ilkbahar mevsimiyle dağların yolunu tutuyor. 30'un üzerinde bitkiyi toplayan köylüler, doğal olarak bulamadıkları otları da bahçelerinde üretiyor. Hobi olarak başlanılan kuru otlar artık mahallenin geçim kaynağı.

    İzmir'in Bayındır ilçesindeki mahalleli bahar mevisiminde dağlara çıkarak pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya, pampas otu, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavanta gibi 30'un üzerinde bitkiyi topluyor. Köylüler, doğal olarak bulamadıkları otları da bahçelerinde üretiyor. Evlerin önünde dezenfekte edilerek kurutulan bitkiler, yaprak ve tohumlarının dökülmemesi için bazı işlemlerden geçirilerek kazanlarda rengarenk boyanıyor. Özellikle iç mekan tasarımında aksesuar malzemesi olarak yoğun talep gören bu ürünler paketlenerek sipariş alınan alıcılara gönderiliyor.

    Vitrin

    Geçmişte hobi amaçlı yapılan, talebin yıldan yıla artmasıyla yöre sakinlerinin geçim kaynağı haline gelen bu sektörün kırsal mahalleye tersine göçü de başlattığı belirtiliyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çiçekçi dükkanı işlettiği dönemde aldığı siparişlerle bu işi köyüne getiren ve 30 yılda bir sektör haline gelmesinde önemli payı bulunan Rehber Şevik, yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirtti.

    Doğanın yeşermesiyle tüm köylünün bitki toplamaya çıktığını, tohumların ekilmesiyle üretilen bitkilerin de bahçelerden hasat edildiğini anlatan Şevik, boyama yapanların diğer köylülerden bu bitkileri satın aldığını ifade etti.

    Şevik, 1995 yılında başladıkları bu işin giderek büyüdüğünü ifade ederek, "Köyde ek gelir değil, ana iş oldu artık. Herkesin beklediği bir iş konumuna geldi. Köyün yüzde 100'ü bu işi yapıyor diyebilirim. Köydeki evleri gezseniz bazı kadınların evlerindeki saksılarına bile sardunya yerine bizim bu çiçekleri diktiklerini görebilirsiniz." diye konuştu.

    Zaman içinde farklı boya ve süsleme yöntemleri kullandıklarını, otların dayanıklı hale gelmesi için denemeler yaptıklarını, günden güne daha kaliteli ürünler çıkarmaya başladıklarını dile getiren Şevik, bu ürünleri genelde dış pazara gönderdiklerini anlattı.

    "ZAMAN İÇERİSİNDE HOLLANDA'NIN TEDARİK MERKEZİ HALİNE GELEBİLİRİZ"

    "ZAMAN İÇERİSİNDE HOLLANDA'NIN TEDARİK MERKEZİ HALİNE GELEBİLİRİZ"

    Dünyada çiçekçiliğin merkezi konumundaki Hollanda'ya bu bitkileri boyamadan gönderdiklerini vurgulayan Şevik, şöyle konuştu:

    "Hollanda kendi renklendirdiği için doğal olarak veriyoruz çünkü boyalı ürünlerin ihracatında zorluk çıkarıyorlar. Şu ana kadar Hollanda, Polonya, İtalya ve Almanya'ya ihracat yaptık. Küçük paketler halinde Dubai, Libya ve Irak'a da ürün gönderdik."

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    lavanta yulaf pamuk pampas isim bitkiler kuş otu
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.