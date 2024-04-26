Bir mahallenin geçim kaynağı oldu! Dağlarda toplayıp yurt dışına satıyorlar... Yoğun talep görüyor

Şevik, 1995 yılında başladıkları bu işin giderek büyüdüğünü ifade ederek, "Köyde ek gelir değil, ana iş oldu artık. Herkesin beklediği bir iş konumuna geldi. Köyün yüzde 100'ü bu işi yapıyor diyebilirim. Köydeki evleri gezseniz bazı kadınların evlerindeki saksılarına bile sardunya yerine bizim bu çiçekleri diktiklerini görebilirsiniz." diye konuştu.