Bolu'da feci kaza! Tatilcilerin taşındığı minibüs devrildi, yaralılar var

Bolu'da kayak merkezinden dönen tatilciler faciayı yaşadı. Kayak yaptıktan sonra dönen tatilcilerin taşındığı minibüs kaza yaptı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Saraycık köyü mevkisinde meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı Muhabbet Tanrıverdi yönetimindeki minibüs, keskin virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

