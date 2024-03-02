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  4. Bolu'da feci kaza! Tatilcilerin taşındığı minibüs devrildi, yaralılar var

Bolu'da feci kaza! Tatilcilerin taşındığı minibüs devrildi, yaralılar var

02.03.2024 18:50
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Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı minibüsün keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada, araçta bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralandı.

Bolu'da kayak merkezinden dönen tatilciler faciayı yaşadı. Kayak yaptıktan sonra dönen tatilcilerin taşındığı minibüs kaza yaptı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Saraycık köyü mevkisinde meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı Muhabbet Tanrıverdi yönetimindeki minibüs, keskin virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Saraycık köyü mevkisinde meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı Muhabbet Tanrıverdi yönetimindeki minibüs, keskin virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı 14 yolcu jandarma ve sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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