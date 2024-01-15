HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

15.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, 2023 yılı Aralık ayında ortalama sıcaklıklar, Batman haricinde ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. 2023 yılı Aralık ayı sıcaklığı 8,3 derece ile normallerinin 3,5 derece üstüne çıkarken, son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporları hazırlandı. 1991- 2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2023 Aralık ayı sıcaklığı ise 8,3 derece gerçekleşti. 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklıkları, uzun yıllar normaline göre 3,5 derece artış gösterdi. 2023 yılı Aralık ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 5,1 derece, ortalama maksimum sıcaklıkları da normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Aralık ayı, kayıtların tutulduğu son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.


Keşfet

SON 53 YILIN EN SICAK ARALIK AYI! HAVA SICAKLIĞI 3,5 DERECE YÜKSELDİ

ÖZALP'TE EKSİ 21, SİNOP ARTI 27 DERECE

ÖZALP'TE EKSİ 21, SİNOP ARTI 27 DERECE

Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 21,3 dereceye ulaşan Van'a bağlı Özalp'te görüldü. En yüksek sıcaklık ise 27,4 dereceyle Sinop'ta ölçüldü. 2023 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıklar, sadece Batman çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. 2023 Aralık ayında 4 yeni ekstrem sıcaklık (maksimum) Gökçeada, Kızılcahamam, Edirne ve Sinop'ta gerçekleşti.

MARMARA VE EGE 3,3 DERECE ARTTI

MARMARA VE EGE 3,3 DERECE ARTTI

Bölgesel sıcaklık değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege bölgelerinde ortalama sıcaklıklar 3,3 derece artışla Marmara'da 10,3, Ege'de 11,2 derece ölçüldü. Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerine göre 2,9 derece artışla, 12 dereceye yükseldi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar 3,6 derece artarak, 8,4 derece gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerine göre 2,9 derece artışla 9,3 derece ölçüldü.

İKİ BÖLGEDE BÜYÜK ARTIŞ, EKSİDEN ARTIYA YÜKSELDİ

İKİ BÖLGEDE BÜYÜK ARTIŞ, EKSİDEN ARTIYA YÜKSELDİ

2023 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalama eksi derecelerde olan Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da 4,1 derece farkla büyük artış gösterdi. İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar mevsim normallerine göre 4,1 derece artışla 5,5 derece oldu. Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar uzun yıllar mevsim normallerine göre ekside iken, 2023 yılı Aralık ayında 2 derecenin üzerine çıktı. Mevsim normalleri ortalaması eksi 1,6 derece olan Doğu Anadolu'da 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece yükselerek, artı 2,5 derece ölçüldü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcaklık
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu, sıfır otomobile yüzde 4 zam!

Beklenen oldu, sıfır otomobile yüzde 4 zam!

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...

Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...

Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi! Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu

Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi! Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu

Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.