Böylesi görülmedi: Son 53 yılın en yükseği! Sadece bir ilimiz eksik kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Aralık ayı sıcaklık ve yağış raporları hazırlandı. 1991- 2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2023 Aralık ayı sıcaklığı ise 8,3 derece gerçekleşti. 2023 Aralık ayı ortalama sıcaklıkları, uzun yıllar normaline göre 3,5 derece artış gösterdi. 2023 yılı Aralık ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 5,1 derece, ortalama maksimum sıcaklıkları da normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı Aralık ayı, kayıtların tutulduğu son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.



