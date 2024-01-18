Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeğinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iş makinesinin tekerinin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan, 3'üncü çocuğuna hamile Ceylan Şahin ve diğer kızı Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı haber alıp gelen iş makinesi operatörü olan baba Mehmet Şahin de olay yerinde dakikalarca gözyaşı döktü. Kazaya karışan iş makinesi operatörü Sina Sekmen ise polis tarafından gözaltına alındı. Sekmen'in emniyetteki sorgusu sürüyor.