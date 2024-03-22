'Bu basit karışımla spor ayakkabılarımı tekrar bembeyaz yaptım! İnsanlar yeni zannetti' Sadece 3 malzemeyle... Yorum yağdı

Beyaz spor ayakkabılar, pek çok kombinin en şık ve en konforlu tamamlayıcılarından bir tanesi. Ancak satın alırken insanı tereddüte düşüren bir riski de yok değil. Beyaz spor ayakkabı kullanan pek çok kişi bilir ki bu ayakkabılar, farklı renklerdeki diğer ayakkabılara göre çok daha hızlı kirlenip eski bir görünüme kavuşabiliyor. Fakat bir sosyal medya kullanıcısı, beyaz spor ayakkabılarını yaptığı karışımla nasıl eski haline döndürdüğünü anlattı.

