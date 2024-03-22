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    4. 'Bu basit karışımla spor ayakkabılarımı tekrar bembeyaz yaptım! İnsanlar yeni zannetti' Sadece 3 malzemeyle... Yorum yağdı

    'Bu basit karışımla spor ayakkabılarımı tekrar bembeyaz yaptım! İnsanlar yeni zannetti' Sadece 3 malzemeyle... Yorum yağdı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.03.2024 15:34
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    Beyaz spor ayakkabılar, hem rahatlıkları hem de hemen hemen her kombine kusursuz bir şıklık katmalarıyla vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. Ancak bunca büyük cazibenin yanında onları kullanırken insanları endişelendiren bir özelliği de var; çok kolay ve hızlı kirlenmeleri. Genellikle kirlendiklerinde basit bir ıslak mendille de kolay kolay temizlenmiyorlar. Ancak bir sosyal medya kullanıcısı, her evde bulunan 3 malzemeyle beyaz spor ayakkabılarını adeta yeni gibi yaptı. İşte o karışım...

    Beyaz spor ayakkabılar, pek çok kombinin en şık ve en konforlu tamamlayıcılarından bir tanesi. Ancak satın alırken insanı tereddüte düşüren bir riski de yok değil. Beyaz spor ayakkabı kullanan pek çok kişi bilir ki bu ayakkabılar, farklı renklerdeki diğer ayakkabılara göre çok daha hızlı kirlenip eski bir görünüme kavuşabiliyor. Fakat bir sosyal medya kullanıcısı, beyaz spor ayakkabılarını yaptığı karışımla nasıl eski haline döndürdüğünü anlattı.

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    3 MALZEMEYLE BEYAZ AYAKKABI SORUNUNA ÇÖZÜM

    The Sun'da yer alan habere göre; bir temizlik uzmanı spor ayakkabılarını yeniden parlak beyaz renge döndürme tüyosunu paylaştı.

    Üç malzemeden oluşan tarifini uyguladıktan sonra ayakkabılar adeta yeni hale geldiler.

    Bu pek de alışılmadık bir karışımdı ama işe yaradı.

    TikTok'ta 526.000 takipçiye sahip olan Kate'in paylaştığı gönderi milyonlarca beğeni aldı.

    Paylaşıma on binlerce yorum da geldi.

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    Anahtar Kelimeler:
    spor ayakkabı temizlik ayak
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