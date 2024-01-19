Bu belirtileri yaşıyorsanız aman dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

Glutenin en zararlı olduğu durum, çölyak hastalığıdır. Otoimmün bir hastalık olan çölyak, sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açar. Bazı kişilerde ise gluten, çölyak gibi bir sonuç yaratmasa da birçok soruna sebep olabiliyor. İşte gluten hassasiyetinin 10 yaygın belirtisi..

