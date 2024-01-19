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Bu belirtileri yaşıyorsanız aman dikkat! Gluten hassasiyetiniz olabilir

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.01.2024 16:22 | Son Güncelleme:
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Gluten intoleransı son dönemlerin en çok konuşulan sağlık konularından biri. Çölyak olmayan gluten hassasiyeti günümüzde yaygın olarak rastlanıyor. İşte gluten intoleransı yaşıyor olabileceğinizin 10 belirtisi...

Glutenin en zararlı olduğu durum, çölyak hastalığıdır. Otoimmün bir hastalık olan çölyak, sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açar. Bazı kişilerde ise gluten, çölyak gibi bir sonuç yaratmasa da birçok soruna sebep olabiliyor. İşte gluten hassasiyetinin 10 yaygın belirtisi..

Keşfet

GLUTEN İNTOLERANSININ 10 BELİRTİSİ

1- GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR

1- GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR

Gluten intoleransının belirtileri vücudun farklı bölümlerinde görülebilir ama gastrointestinal sorunlar en yaygın belirtilerden biridir. Bu belirtiler; Karın ağrısı ve gaz şikayetleri, karında şişkinlik, diyare (ishal), İştah azalması, konstipasyon (kabızlık), bulantı ve kusma şeklinde görülebilir.

2- AÇIKLANAMAYAN KİLO ALIMI VEYA KİLO KAYBI

2- AÇIKLANAMAYAN KİLO ALIMI VEYA KİLO KAYBI

Bazı malabsorbsiyonlar ve bağırsak geçirgenliğindeki değişimler, gluten intoleransı veya duyarlılığının gelişmesine, düzenli alınan kaloriye rağmen istenmeyen kilo kaybına neden olabilir. Diğer yandan, gluten vücutta inatçı kilo alımını taklit eden sistemik inflamasyonu tetikleyebilir.

3- DERİ KIZARIKLIĞI

3- DERİ KIZARIKLIĞI

Eğer gluten intoleransınız varsa derinin ilk tabakasının altındaki depolardan gluten tüketilmesiyle birlikte antikorlar salınır ve sulu, kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Bu durum bazı insanlarda gluten intoleransının tek belirtisi olabilir.

4- HORMONAL SORUNLAR

4- HORMONAL SORUNLAR

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu intolerans ile polikistik over sendromu, premenstrual sendrom ve açıklanamayan kısırlık arasında olası bir ilişki göstermektedir.

5- DEPRESYON VE ANKSİYETE

5- DEPRESYON VE ANKSİYETE
Yeni araştırmalar çölyak hastalığı ve gluten intoleransı ile depresyon, anksiyete ve ruh halindeki değişiklerin bağlantılı olduğunu doğrulamaktadır.
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Gluten çölyak gluten hassasiyeti gluten hassasiyeti belirtileri gluten intoleransı
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