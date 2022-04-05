Bu besinler sayesinde gencecik cilde sahip olmanız mümkün

Kolajen içeren besinler ve takviyeler özellikle son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor. Kolajen kalp ve damar hastalıklarının oluşmaması için etkili rol oynar. Vücut sağlığını olumlu etkilerken yaşlandıkça ortaya çıkan cilt sarkmasını önleyerek cildin sıkılığının korunması ve esnek olmasına yardımcı olur. Bu sayede daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt görünümü sunar. Saçların daha hızlı uzamasını, tırnakların güçlenmesini sağlar. Tüm bu faydalardan yararlanmak için aşağıda yer alan besinleri tüketebilirsiniz.

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

KEMİK SUYU Kolajen içeren besinler arasında en bilineni kemik suyudur. Kemik suyu içerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğiyle mükemmel bir kolajen kaynağı. Beslenme düzeninizde tüketeceğiniz kemik suyu hem bağışıklığınızın güçlenmesini sağlayacak hem de cilt için lazım olan kolajen üretimini destekleyecektir.

ET TAVUK BALIK Sığır eti, tavuk eti, hindi eti, sakatatlar ve balıklar yüksek oranda kolajen içeren protein kaynakları arasındadır. Bu besinleri tüketmek cildin esnekliğini ve sıkılığını artırır. Cilt hücrelerinin bozulmasına engel olur.

YUMURTA BEYAZI Yumurta kolajen desteği vermek konusunda oldukça etkilidir. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri olarak nitelendiriliyor.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yeşil yapraklı sebzeler birçok hastalıktan korunmayı sağlıyor. Ispanak, semizotu, tere, roka ve maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler vücudun bağışıklığını korurken yüksek kolajen içererek cildin daha genç görünmesine yarıyor.