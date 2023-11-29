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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

29.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Yağışlı hava kendisini göstermeye başladı, Türkiye'nin birçok ilinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. 29 Kasım hava durumu için yapılan son değerlendirmelere göre kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgâr uyarısı da verildi. İşte son tahminlere göre yurtta hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son durum merak ediliyor. Son günlerde yağışlı havanın kendisini göstermeye başlamasıyla özellikle baraj doluluk oranlarının düştüğü illerde sevinç yaşanırken, İstanbul da başta olmak üzere birçok ilde de fırtına etkisini gösterdi. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı araştırılırken, 29 Kasım hava durumu için son tahminler yayımlandı.


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METEOROLOJİ'DEN 23 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım günü için (bugün) sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Son verilere göre, sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlanan iller şöyle sıralandı: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 29 KASIM 2023 HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 29 KASIM 2023 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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hava durumu
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