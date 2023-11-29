Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava durumu ile ilgili son durum merak ediliyor. Son günlerde yağışlı havanın kendisini göstermeye başlamasıyla özellikle baraj doluluk oranlarının düştüğü illerde sevinç yaşanırken, İstanbul da başta olmak üzere birçok ilde de fırtına etkisini gösterdi. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı araştırılırken, 29 Kasım hava durumu için son tahminler yayımlandı.



METEOROLOJİ'DEN 23 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım günü için (bugün) sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Son verilere göre, sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlanan iller şöyle sıralandı: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 29 KASIM 2023 HAVA DURUMU Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.