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    4. Bu sebzelerin çiğ halleri pişmiş hallerinden katbekat daha faydalı! Pişirmeden önce bir kez daha düşünün

    Bu sebzelerin çiğ halleri pişmiş hallerinden katbekat daha faydalı! Pişirmeden önce bir kez daha düşünün

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı beslenme konusunda yapılan araştırmalar, bazı sebzelerin çiğ hallerinin pişirildikten sonraki hallerine göre besin değerleri açısından daha zengin olduğunu ortaya koymaktadır. İşte çiğ halinin daha faydalı olduğu 4 sebze...

    Bazı sebzelerin pişirildikten sonra besin değerlerini kaybetmesi nedeniyle çiğ tüketilmesi tavsiye edilir. Peki, hangi sebzelerin çiğ hali daha faydalı? İşte detaylar...

    ÇİĞ HALİ PİŞMİŞ HALİNDEN DAHA SAĞLIKLI OLAN SEBZELER

    BROKOLİ

    BROKOLİ

    Pişmiş brokoli yerine pişmemişini yerseniz, evet o kadar lezzet değildir ama kansere karşı savaşan mirosinaz açısından daha zengindir.

    SARIMSAK

    SARIMSAK

    Pişmiş sarımsaktaki allisinin bir kısmı yok olurken, çiğ olanı daha sağlıklıdır.

    SOĞAN

    SOĞAN

    Aynı şekilde soğanlar da piştikçe bağışıklık sistemimiz ve kalbimiz için çok değerli sülfür zengini içeriklerinde azalma yaşarlar.

    KIRMIZI BİBER

    KIRMIZI BİBER

    Kırmızı biber ise normalde C vitamini deposudur ama ısıtarak bunu azaltırız.

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    Anahtar Kelimeler:
    brokoli sarımsak soğan kırmızı biber faydası Sebze
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