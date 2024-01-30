Bu sebzelerin çiğ halleri pişmiş hallerinden katbekat daha faydalı! Pişirmeden önce bir kez daha düşünün

Bazı sebzelerin pişirildikten sonra besin değerlerini kaybetmesi nedeniyle çiğ tüketilmesi tavsiye edilir. Peki, hangi sebzelerin çiğ hali daha faydalı? İşte detaylar...
Pişmiş brokoli yerine pişmemişini yerseniz, evet o kadar lezzet değildir ama kansere karşı savaşan mirosinaz açısından daha zengindir.
Pişmiş sarımsaktaki allisinin bir kısmı yok olurken, çiğ olanı daha sağlıklıdır.
Aynı şekilde soğanlar da piştikçe bağışıklık sistemimiz ve kalbimiz için çok değerli sülfür zengini içeriklerinde azalma yaşarlar.
Kırmızı biber ise normalde C vitamini deposudur ama ısıtarak bunu azaltırız.