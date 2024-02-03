Bu yaygın uyku pozisyonu kırışıklıklara neden oluyor! Uyku uzmanı bundan kaçınmanın 'en iyi' yolunu paylaştı

Düzenli ve iyi bir gece uykusunun, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, konsantrasyonu artırmak ve stresi azaltmak da dahil olmak üzere zihin ve vücut sağlığına pek çok faydası olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

'Güzellik uykusu' terimi, cildimizin yeni kolajen üretmesi ve yeterli uykunun dehidrasyona yol açabilmesi, bunun da özellikle göz altı torbaları ve koyu halkaların oluşabileceği ince çizgileri daha görünür hale getirmesi nedeniyle türetilmiştir.