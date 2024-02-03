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    4. Bu yaygın uyku pozisyonu kırışıklıklara neden oluyor! Uyku uzmanı bundan kaçınmanın 'en iyi' yolunu paylaştı

    Bu yaygın uyku pozisyonu kırışıklıklara neden oluyor! Uyku uzmanı bundan kaçınmanın 'en iyi' yolunu paylaştı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.02.2024 16:05 | Son Güncelleme:
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    Yetişkinlerin yarısından fazlası, kırışıklık riskini artırdığı ve yüzü kalıcı olarak yaşlandırdığı gösterilen bir pozisyonda uyuduğunu itiraf etti. Bir uzman bununla nasıl mücadele edileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor

    Geceleri çok popüler olan bir uyku pozisyonunun sizi erkenden yaşlandırabileceği öğrenildi. Mirror'da yer alan habere göre bir uzman bu durumu önlemenin yolları olduğunu ortaya çıkardı.

    O UYKU POZİSYONU CİLTTE KIRIŞIKLIKLARA NEDEN OLUYOR

    Düzenli ve iyi bir gece uykusunun, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, konsantrasyonu artırmak ve stresi azaltmak da dahil olmak üzere zihin ve vücut sağlığına pek çok faydası olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.

    'Güzellik uykusu' terimi, cildimizin yeni kolajen üretmesi ve yeterli uykunun dehidrasyona yol açabilmesi, bunun da özellikle göz altı torbaları ve koyu halkaların oluşabileceği ince çizgileri daha görünür hale getirmesi nedeniyle türetilmiştir. 

    Ancak dikkatli olmazsak uyku şeklimiz ince çizgilere ve kırışıklıklara neden olabiliyor. Yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası yatakta yan yattığını itiraf ediyor ve bu da zamanla kalıcı ince çizgilere yol açabiliyor.

    Bu pozisyon yeterince sık benimsenirse, yüzümüzün yastığa veya çarşaflara uzun süre basılması nedeniyle kırışıklıklar gelişebilir ve bu da cildin katlanmasına ve kırışmasına neden olur. Bu ince çizgiler ve kırışıklıklar, özellikle nazolabial kıvrımlar (burnunuzun kenarlarından ağzınıza kadar olan kırışıklıklar), gözler ve dudaklar çevresinde olmak üzere genel yüz yaşlanmasına neden olur. 

    Yüzüstü yatmak daha da kötüdür çünkü yüzün tamamı yastık yüzeyine maruz kalır ve bu da ciltte kronik değişikliklere yol açabilir.

    Winstons Beds'ten uyku uzmanı Rebecca Swain şunları söylüyor: "Ne yazık ki, yoğun bir gece uykusundan sonra yastık yüzünü kullanmakta zorlananlar kırışıklara eğilimlidir. Geceleri cilt yastıklara veya çarşaflara sürtündüğünde, erken kırışıklıklara ve çizgilere neden olabilir. Bu durum özellikle gözlerimizin ve ağzımızın etrafında gelişiyor."

    Bunların yaşlanma sürecinin "kaçınılmaz" ve "doğal" bir parçası olduğunu kabul ediyor ancak uykunuzun bu sürece katkıda bulunmadığından emin olmanın ve çizgilerin kalıcı hale gelmeden gelişmesini engellemenin yolları olduğunu söylüyor.

    "Neyse ki basit gece değişiklikleri, yüzüstü ya da yan yerine sırtüstü uyumak da dahil olmak üzere erken yaşlanmayı önleyebilir" diye tavsiyede bulunuyor.

    Sırt üstü yatmak, istenmeyen çizgilerin oluşabileceği yüze baskı uygulanmasını önler. Ayrıca her zamanki pamuklu yastık kılıflarınızı ipek olanlarla değiştirmenizi ve geceleri havadaki nemi artırarak nem seviyelerini geri kazandıran bir nemlendiri edinmenizi önerir. 

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    Anahtar Kelimeler:
    uyku
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