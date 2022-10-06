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Bulgarlar yine Edirne pazarını alt üst etti! 'Mallar çok güzel, En güzel yerimiz Edirne'

06.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğneden ipliğe, ilaçtan gıdaya varana kadar bütün ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz sorunu sonrası şimdi de battaniye ve yorgan almaya başladı. Bulgaristan'dan gelen biri, ''Mallar çok güzel. Yatak döşek alıyoruz. Bulgaristan'da 5 leva olan yorgan kılıfı burada 1 leva. Her şey ucuz. Nasıl gelmeyelim? En güzel yerimiz Edirne. Alışverişin hepsini buradan yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.

ÖNCE TADINA BAKTILAR, SONRA KİLOLARCA ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Edirne Birinci Murat Mahallesi'nde kurulan pazara akın eden Bulgar vatandaşlar, temel gıda maddeleri arasında yer alan peynir, zeytin, kaşar peyniri, tereyağı gibi ürünlerden almak için peynir satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan ise yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğumaya başlaması dolayısıyla kışlık telaşına başlayan Bulgar vatandaşlar, pazarın altını üstüne getirdi.

''İNŞALLAH BU ŞEKİLDE DEVAM EDER''

Son zamanlarda Bulgaristan'dan gelen müşteriler sayesinde hareketli günler yaşadıklarını söyleyen pazar esnafından Türker Tulga, "Bulgaristan'da yaşanacak doğalgaz krizi dolayısıyla yorgan, battaniye ve kışlık nevresim satışlarında güzel işler yaptık. Doğalgazda bir sıkıntı yaşarsak diye şimdiden hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Yetmezse satmak için tekrardan battaniye ve yorgan alabilirim" dedi.
Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan Bulgar vatandaşlar, bahçelerine ekmek için çeşitli fidan ve çiçekleri de Edirne'deki çiçekçilerden alıyor.

''BAHÇEMİZ İÇİN FİDE ALMAYA GELDİK''

''BAHÇEMİZ İÇİN FİDE ALMAYA GELDİK''
Bulgaristan'dan gelen Yüksel Şerif, "Edirne'den deterjan alıyoruz, meyve alıyoruz. Pazara ve bahçemiz için fide almaya geldik. Zeytin, armut fidesi ve çiçek aldık. Her geldiğimizde bir şeyler alıyoruz. Marketten alışveriş yapıyoruz. Edirne'yi çok seviyoruz" diye konuştu.

''BULGARİSTAN'DA FİYATLAR İKİ KAT FAZLA''

''BULGARİSTAN'DA FİYATLAR İKİ KAT FAZLA''
Bulgaristan'dan gelen ve tercümanlık yapan Sami Ahmet, "Edirne çok ucuz ve sakin. Bulgaristan'da fiyatlar 2 kat daha fazla. Mallar çok güzel; döşek, yorgan, yastık ve yatak kılıfı, eşofman, her şey ucuz. Seviyoruz burayı. Yeme, içme, giyim her şeyi buradan alıyoruz. En güzel yerimiz Edirne'dir" şeklinde konuştu.

''TENEKEYLE TOPTAN ALAN OLUYOR''

''TENEKEYLE TOPTAN ALAN OLUYOR''
Bulgarlar yoğun olduğu için Edirne pazarlarına erkenden gelip tezgah açtıklarını söyleyen pazar esnafından Onur Pektaş, "Bulgarların alışverişleri dolayısıyla işlerimiz hareketli geçiyor. Genellikle peynir, tereyağı, kaşar, tatlı, giyim alışverişini çok fazla yapıyorlar. Önce tadına bakıp sonra alıyorlar. Tenekeyle alan oluyor, toptan alan oluyor. Evinin ihtiyacı kadar alanın yanında, Bulgaristan'da satmak için alan da var. Bulgarlar geldiği zaman herkes iş yapabiliyor ve işler güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Edirne bulgar
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