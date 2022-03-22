Bunları tercih ederek daha uzun ve zayıf görünebilirsiniz

Kıyafet seçimi yaparken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bazı kumaşlar, kesimler ve desenler sizi olduğunuzdan daha kilolu ve kısa göstermektedir. Bunu önlemek için kıyafet seçimlerinizde proporsiyonunuza uygun tercihler yapabilirsiniz.

ZAYIF VE UZUN GÖRÜNMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

UZUN GÖRÜNMEK İÇİN İSPANYOL PAÇA BİREBİR İspanyol paça giymek bacak boyunuzun olduğundan çok daha uzun gözükmesini sağlayacaktır. Paçaları uzun gelen İspanyol paça pantolonların altına giyeceğiniz topuklu ayakkabı sizi çok daha uzun gösterecektir. Minyon vücuda sahip kişiler havuç paça pantolon tercih etmemelidirler. Havuç paça pantolonlar bacak boyunuzu olduğundan çok daha kısa göstermektedir.

DÜŞÜK BELDEN KAÇININIZ Düşük bel pantolonlar son zamanlarda tekrardan moda olsa da bacak boyunu oldukça kısa gösteren parçalar arasında yer almaktadır. Bacak boyunuzun uzun görünmesi için yüksek bel pantolon ve eteklet tercih etmelisiniz.

NUDE TOPUKLU AYAKKABILAR Topuklu ayakkabılar özellikle minyon kadınların kurtarıcılarındandır. Fakat topuklu ayakkabı seçerken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Bilekten bağlı topuklu ayakkabılar bacak boyunuzun kesilmesine neden olarak daha kısa gözükmenize yol açar. Topuklu ayakkabı seçimlerinde renk olarak ten rengi tercih edilmesi bacak boyunuzu olduğundan çok daha uzun gösterecektir.

OLDUKÇA TEK PARÇA TERCİH EDİNİZ Kıyafetlerinizdeki parça sayısının artması daha kalabalık bir görüntü oluşturmakta bu da daha minyon görünmenizi sağlamaktadır. Kat kat parçalar tercih etmek yerine olabildiğinde düz ve tek parça giysiler boyunuzun daha uzun gözükmesinde yardımcı olacaktır.