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Bunları tercih ederek daha uzun ve zayıf görünebilirsiniz

22.03.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin vücut tipi farklıdır. Görsel olarak daha estetik görünmek için vücut tipinize uygun giyinmeniz gerekmektedir. Bazı tüyolara dikkat ederek kıyafetlerinizin seçimleriyle daha uzun ve ince görünebilirsiniz.

Kıyafet seçimi yaparken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bazı kumaşlar, kesimler ve desenler sizi olduğunuzdan daha kilolu ve kısa göstermektedir. Bunu önlemek için kıyafet seçimlerinizde proporsiyonunuza uygun tercihler yapabilirsiniz.

ZAYIF VE UZUN GÖRÜNMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

UZUN GÖRÜNMEK İÇİN İSPANYOL PAÇA BİREBİR

UZUN GÖRÜNMEK İÇİN İSPANYOL PAÇA BİREBİR
İspanyol paça giymek bacak boyunuzun olduğundan çok daha uzun gözükmesini sağlayacaktır. Paçaları uzun gelen İspanyol paça pantolonların altına giyeceğiniz topuklu ayakkabı sizi çok daha uzun gösterecektir. Minyon vücuda sahip kişiler havuç paça pantolon tercih etmemelidirler. Havuç paça pantolonlar bacak boyunuzu olduğundan çok daha kısa göstermektedir.

DÜŞÜK BELDEN KAÇININIZ

DÜŞÜK BELDEN KAÇININIZ
Düşük bel pantolonlar son zamanlarda tekrardan moda olsa da bacak boyunu oldukça kısa gösteren parçalar arasında yer almaktadır. Bacak boyunuzun uzun görünmesi için yüksek bel pantolon ve eteklet tercih etmelisiniz.

NUDE TOPUKLU AYAKKABILAR

NUDE TOPUKLU AYAKKABILAR
Topuklu ayakkabılar özellikle minyon kadınların kurtarıcılarındandır. Fakat topuklu ayakkabı seçerken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Bilekten bağlı topuklu ayakkabılar bacak boyunuzun kesilmesine neden olarak daha kısa gözükmenize yol açar. Topuklu ayakkabı seçimlerinde renk olarak ten rengi tercih edilmesi bacak boyunuzu olduğundan çok daha uzun gösterecektir.

OLDUKÇA TEK PARÇA TERCİH EDİNİZ

OLDUKÇA TEK PARÇA TERCİH EDİNİZ
Kıyafetlerinizdeki parça sayısının artması daha kalabalık bir görüntü oluşturmakta bu da daha minyon görünmenizi sağlamaktadır. Kat kat parçalar tercih etmek yerine olabildiğinde düz ve tek parça giysiler boyunuzun daha uzun gözükmesinde yardımcı olacaktır.

KEMER KULLANINIZ

KEMER KULLANINIZ
Belinizin inceliğini ortaya çıkarmak daha uzun gözükmenizi sağlayacaktır. Yüksek belli etek ve pantolonların üzerine takacağınız ince kemerler ile daha uzun gözükebilirsiniz.
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