Buraları gün aşırı değil her gün temizlemeniz gerekiyor! Temizlenmemesi hastalığa neden oluyor

Gün boyunca yorulduktan sonra eve gelip temizlik yapmak çok zor olabiliyor. Bu sebeple birçok kişi evindeki temizliği aksatıyor. Yere bir şey dökülmedikçe veya etraf tozlanmadıkça temizlik yapmayan kişiler sağlığını ne kadar tehlikeye attıklarının farkında değiller. Bazı alanlar var ki oldukça bakteri ve mikrop taşıyorlar. Bu alanlarla temas halinde olmamız hastalanmamıza yol açabiliyor.

HER GÜN TEMİZLEMENİZ GEREKEN YERLER

ANAHTAR Temizlemeyi her daim unuttuğumuz bir ev eşyası da anahtardır. Anahtarlar, evimizde en çok kirlenen eşyalardan biridir. Buna rağmen nadiren onları dezenfekte etme endişesi duyarız. Anahtarlar ellerimiz, ceplerimiz ve virüs ile bakteri içerebilecek çeşitli yüzeylerle temas halindedir. Bu nedenle, sağlık problemlerinden kaçınmak için her gün dezenfektan bir sabunla yıkamak veya antiseptik mendil ile temizlemek en iyisidir.

BULAŞIK SÜNGERİ Süngerler mutfaktaki en kirli eşyalardan biridir ancak ironik bir şekilde temizlik için kullanılırlar. Mantar ve bakterilerin büyümesi için uygun çevre yaratmaya yardımcı olan yiyecek kalıntıları, kir ve suları biriktirirler. Süngerleri temizlemeden kullanmak, sindirim ve viral hastalıklar için risk taşır.

LAVABO Bazı insanlar lavabonun kolayca kirlenmediğini düşünürler. Çünkü biri lavaboyu kullandığında ellerini antibakteriyel sabun ile yıkar ve lavabo bununla temasa geçer. Ancak bu fikir tamamen yanlıştır çünkü bakteri ve mantarlar ıslak yüzeylerinde kolaylıkla çoğalabilir. Ölü cilt hücreleri, kir ve diğer artıklar bu mikroorganizmalar için mükemmel gıdalardır.

KESME TAHTASI Mutfakta gıdaları kesmek için kullandığımız kesme tahtaları, yiyeceklere ve neme maruz kaldıkları için yüzeylerinde mikroorganizmaların çoğalması oldukça kolaydır. Neyse ki, doğal olarak limon ya da beyaz sirkenin antibakteriyel özelliklerinden yararlanarak onları dezenfekte edebiliriz.