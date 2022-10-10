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Burçlar cinsellik konusunda ipucu veriyor! Burçların yatak performansları nasıl?

10.10.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik hakkında çeşitli varsayımalar bulunuyor. Bu varsayımlar kişiden kişiye göre değişiyor. Kimileri yemek yeme şekline bakarak kimileri konuşma tarzına bakarak yatakta nasıl olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Astroloji bu konuda yardıma koşuyor. Burçların sekste nasıl olduğunu ve beklentilerini açıklıyor. İşte burçların yatak performansları...

Bazıları cinsel ilişkinin daha romantik olmasını isterken bazıları ise bu durumda şehvetin ön planda olması gerektiğini belirtiyor. Bu istek ve arzular kişinin karakterini etkileyen burçlarına göre değişim gösteriyor. Her burcun seks beklentisi ve cinsel ilişkiye bakış açısı değişiklik gösteriyor.

BURÇLARIN SEKSTEN BEKLENTİLERİ

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Tutku, ateş burcu Koç için bir anlaşma ya da kırma anlaşmasıdır ve sıcağı hissetmiyorsanız, duygularınızı hızlı bir şekilde kaybetme eğilimindesiniz. Aksiyon ve seks gezegeni olan Mars tarafından yönetilen ve zodyakın ilk burcu olan Koç, günlük yaşamın her yönünün sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmaya alışkındır ve yatak odası da farklı değildir. Çarşaflar arasında cesur bir yaklaşım sergileme eğilimindesiniz ve inisiyatifi de gösteren bir ortak gibisiniz. Koç burcuyla seks, her zaman eşinizin daha fazlasını istemesine neden olacak sıcak, buharlı ve şehvetli bir ilişkidir.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
İyi şeyler zaman alır ve Boğalar çaba göstermekte zorlanmazlar - zihninizde acele etmenize gerek yoktur. Boğa, cazibe ve romantizm gezegeni Venüs tarafından yönetilir ve havalı bir müşteri olduğunuzu iddia etseniz de, gizlice zodyakın en romantik burçlarından birisiniz . Yavaş ilerleyen bir romantizme bayılıyorsunuz. Fiziksel dokunuşlara ve her türlü zevke olan sevginizle tanınıyorsunuz. Bir dünya burcu olarak, ön sevişmeyle vakit geçirmeyi ve partnerinizi şımarık hissettirmeyi seviyorsunuz. Ve iş bittiğinde, tatlı öpücükler ve bir kucaklaşma seansı ile işleri takip etme olasılığı en yüksek olan burç sizsiniz.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Kabarcıklı ve girişken, hemen hemen herkesle arkadaş olmanız kolay, İkizler. Senin için romantizm eğlenceli geliyor ve seks çok ciddiye alınmıyor. Ve iş bir aşk bağı kurmaya geldiğinde , her türlü cinsel ifadeyi eşit derecede merak ediyorsunuz. İletişim odaklı Merkür tarafından yönetilen, ağzınızı nasıl çalıştıracağınızı kesinlikle biliyorsunuz. Size harika bir sohbet ve entelektüel teşvik sağlayabilecek ve ayrıca deney yapmaya hazır birini arıyorsunuz. Yatakta çoğu kişiden daha esnek ve meraklı olma eğilimindesiniz. Genellikle her şey için oyun oynuyorsunuz ve yeni bir şeyler denemeye isteklisiniz

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Birçok yengeç burcu işleri yavaş almayı sever. Seksin sizin için gerçekten zevkli olması için eşinizle güven inşa etmeniz gerekir , bu da zaman alabilir. Ve ayın yönettiği burç olarak, duygusal bir bağın ne kadar güçlü olabileceğini bilirsiniz. Yatakta tercihlerinize gelince, samimi, yumuşak ve romantik bir cinsel deneyimi tercih edersiniz. Genelde tek gecelik ilişkiler için uygun bir tip değilsiniz - vahşi yönünüzü tam olarak benimsemek için eşinizle duygusal olarak ilgilenmeniz önemlidir. Ama konuyu çarpıtmayın: Yavaş, yumuşak, romantik seksi severken, arada sırada kontrolü ele almaktan da zevk alırsınız

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Güneşin ateşli enerjisi tarafından yönetilen Aslanlar şehvetlidir ve şehvetli cinsel iştahları vardır. Aslan, göz kamaştırıcı bir çekiciliği bünyesinde barındırır ve bazıları bu özgüveni ego ile karıştırsa da, daha sadık, cesur ve tutkulu bir işaret yoktur. Romantizmin ve seksin sizin için en önemli kısmı iyi vakit geçirmektir - çarşaflar arasında kaymadan önce saçınızı bırakabileceğinizi ve kendiniz olabileceğinizi hissetmek istersiniz. Aslan ile seks her zaman ateşli ve eğlenceli olacaktır: Kendinizi fazla ciddiye almıyorsunuz ve yatakta gösteriş yapmaktansa anı yaşamayı tercih ediyorsunuz.
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