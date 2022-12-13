Burçların herkesi şaşırtan özellikleri: Nasıl yaptıkları anlaşılmıyor

Burçların karakter özelliklerimiz üzerinde etkili rol oynadığı bilinen bir gerçek. Her burcun karakteri farklılık gösteriyor. Bu özellikler diğer kişilerden ayrılmamızı sağlayarak etrafı şaşırtıyor. Burçların kendine ait şaşırtan özellikleri bulunuyor. Bu özellikler bazen rahatsız edici olabilse de çoğu zaman hayranlıkla izleniyor.

BURÇLARIN ŞAŞIRTAN ÖZELLİKLERİ

KOÇ BURCU Koç burcuysan ve henüz genç yaştaysan, ardındakilerin dili dizine inip, kalbi gümbür gümbür atar, tüm vücutları akın akın ter basar, sen en önde temponu bir an kaybetmezken, onlar sırt üstü devrilip, soluklanacak yer arar! Aynı soru her gün birkaç kez kulaklarına uğrar; “Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun?”. Aslında ne bıldırcın yumurtasıdır içtiğin ne vitamindir öğünlerce yuttuğun, doğuştan gelen bu tükenmez enerji seni girişimlerin değişmez ismi, mücadelelerin yenilmez savaşçısı yapar!

BOĞA BURCU Avuçlarca antidepresan yutmuş, en sakinlik vaatli bitki çaylarından su niyetine günde en az iki litre tüketmiş, dünyada olup bitene gözünü kulağını yumup tüm sinirlerini aldırmış izlenimi veren; huzurlu yaşantın, hep aynı hayrete düşürür insanları; “Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?”. Hayat tüm koşuşturmasıyla tere karışıp, tempoya ayak uyduramayan hemen diskalifiye olurken hem oyunun içinde kalıp hem nasıl bacakların sırtına vurmadan, küçük adımlarla yürüyüp, telaşsız yaşayabiliyorsun diyenlere; sırrı Boğa olmakta saklı!

İKİZLER BURCU Her konuda fikir sahibi oluşu ve sonsuz sayıda bilgiyi arşivlediği dağarcığı ile herkesi şaşırtmayı başarır İkizler. Yıllarını verip türlü konuda bilgi sahibi olmak uğruna okumalara boğulan, çok gezip seyahat notlarından ciltlerce kitaplar bastıran, yıllarca dirsek çürütüp alanında uzmanlaşmak için didinen onlarca insan, bu denli sosyal olan birinin sahip olduğu bilgi çeşitliliğine akıl sır erdiremez ve hayretler içinde malum soruyu sormaktan kendilerini alıkoyamazlar; “Bu kadar çok şeyi nasıl bilebiliyorsun?”

YENGEÇ BURCU Herkese takacak bir kulp bulup, arkadaş çevrelerinde üç beş insanın ötesine geçemeyenler, insanlar tarafından çekilmek yerine daha çok itilen ve dostlarından çarçabuk soğuyanlar; Yengeç’in herkese yeten sonsuz sevgisini hayranlık kadar şaşkınlıkla karşılarlar. Merhameti tüm canlıyı kuşatan, ihtiyaç sahiplerini bir kez olsun gözünü kapayıp görmezden gelemeyen, herkesi koşulsuz sevebilen Yengeç; çoklarının sahip olmak istediği yüreğin kaynağıdır.