Burcunuza göre nasıl bir kadınsınız? İşte en çekici ve hassas burçlar...

Burcun ne sorusu bir kişiyle tanıştığımızda ilk sorduğumuz sorular arasında yer alıyor. Tanıma aşamasında bize oldukça ipucu verebilen burç özellikleri karşımızdaki kişiye karşı tedbir almamızı sağlayabiliyor. Burç özelliklerimiz hayata ve insanlara olan bakış açımızı etkileyebiliyor.

BURCUNA GÖRE NASIL BİR KADINSIN?

KOÇ BURCU Koç kadınları güç ve kontrol kadınlarıdır. Trend belirleyicilerinin lideridir. Ayrıca sahip oldukları gücün son derece dikkat çekici olduğunun farkındadırlar. Koç kadınları, eylemlerinin sonuçlarını biliyor ve başkalarına güçlerini katıyorlar. Her zaman örnek gösterilen ama sinirlendiği zaman dünyayı yıkabilecek güçtedirler.

BOĞA BURCU Boğa kadınları irade ve karakter gücüne sahiptir. Baş döndürücü ve tahrik edici özellikleriyle genellikle cesaretlidirler. Düşüncelerini ve sevdiklerini savunanlardır. Doğayla ilgilenir ve ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak için koşulsuz hareket ederler. Boğa kadınları sevdiği zaman dünya onlara hayran demektir.

İKİZLER BURCU İkizler kadınları dünyanın en yaratıcıları ve düşünür kişileridir. Onların zihinleri fikirlerle köpürür. Hayal güçleri yetenekleri ile eşleşir. Asla kimseye hakim olmazlar ancak zayıf oldukları için değil kendi güçlerini bildikleri için dikkatli davranırlar.

YENGEÇ BURCU Yengeç kadınları düşüncelerinde tutkulu ve şiddetlidir. Ayrıca çok cömert olan yengeçler, sır saklama konusunda çok iyidirler. Onlar için sadakatten daha önemli bir şey yoktur. Bir yengeç kadınının aklında ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz.