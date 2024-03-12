Bursa'da nefes kesen operasyon! İHA'lar da katıldı, tüm mahalle ablukaya alındı... Kimisi çatıda kaçarken, kimisi gardıropta saklanırken yakalandı

OPERASYONA 1000 POLİS KATILDI

İçişleri Bakanlığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan bölgelere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Polis Merkezlerinden toplam 100 ekip, 8 dedektör köpek, 2 İHA, toplam bin polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.