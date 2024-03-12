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  4. Bursa'da nefes kesen operasyon! İHA'lar da katıldı, tüm mahalle ablukaya alındı... Kimisi çatıda kaçarken, kimisi gardıropta saklanırken yakalandı

Bursa'da nefes kesen operasyon! İHA'lar da katıldı, tüm mahalle ablukaya alındı... Kimisi çatıda kaçarken, kimisi gardıropta saklanırken yakalandı

12.03.2024 10:57
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Bursa'dan nefes kesen bir operasyon düzenlendi. 100 ekip, 8 dedektör köpek, 2 İHA ve 1000 polisle yapılan operasyon film setlerini aratmadı. Evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar İHA'lar tarafından tespit edilirken, bazı zehir tacirleri ise saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı. Gözaltına alınan 60 şüpheli Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da son zamanların en büyük narkotik operasyonlarından birinin düzenlendiğini duyurdu. Nefes kesen operayonda evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar operasyona dahil olan İHA'lar tarafından tespit edilirken, zehir tacirleri saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin 41'i tutuklandı. 2 kişi ev hapsi ile cezalandırılırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Bursa'da, "söz bitti hareket başladı", Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu son zamanların belki de en kapsamlı narkotik operasyonu, eş zamanlı "Şimşek" baskınlarının startını böyle verdi.

Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehirleri arasına sokmak için yemin ettiklerini belirten Zaimoğlu, operasyona katılan polisleri İl Emniyet Müdürlüğü önünden alınlarından öperek uğurladı.

OPERASYONA 1000 POLİS KATILDI

OPERASYONA 1000 POLİS KATILDI

İçişleri Bakanlığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan bölgelere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Polis Merkezlerinden toplam 100 ekip, 8 dedektör köpek, 2 İHA, toplam bin polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Alaca karanlıkta evlerin kapıları koçbaşları ile kırılıp içeriye önce çelik yelekli ve üzerlerinde ağır silahlar taşıyan Özel Harekat polisleri girdi.

Zehir tacirleri etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyon
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