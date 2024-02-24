HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama da Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi! Kaç büyüklüğünde deprem üretir?

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama da Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi! Kaç büyüklüğünde deprem üretir?

24.02.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yapılan çalışmada daha önce haritalarda yer almayan Kayapa-Yenişehir fay hattı keşfedildi. 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği değerlendirilen fay ile ilgili olarak Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapa-Yenişehir fayı olarak adlandırılan fayın, 7'den büyük deprem üretebileceği de iddia edilirken konu ile ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Youtube

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da yeni bulunan fay hattı ile ilgili bir uyarı gelerek “Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığı’nın Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 km, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

İleride de M6 ile M7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki, oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor.

Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. İzin veren belediye yargılanmalıdır. Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır.

FAY 95 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

FAY 95 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bursa’da içlerinde yeni keşfedilen fayın olduğu diri fay hatlarını inceledikleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Kayapa’dan Yenişehir arasında 25 noktada sismik ölçüm alındı. Ölçümler sonucunda daha önce aktif fay hattı haritalarında yer almayan 95 kilometre uzunluğunda, 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fayın olduğu tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan fay hattı
En Çok Okunan Haberler
‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu

‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama daha geldi!

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama daha geldi!

Evinin bir odasında hayalini gerçekleştirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

Evinin bir odasında hayalini gerçekleştirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

Okulda beyin kanaması geçirdi, kafatası kırıldı! Yaşam savaşı veriyor! Bakanlık harekete geçti

Okulda beyin kanaması geçirdi, kafatası kırıldı! Yaşam savaşı veriyor! Bakanlık harekete geçti

AK Parti'nin seçim çadırında İmamoğlu'nun gülümseten teklif! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

AK Parti'nin seçim çadırında İmamoğlu'nun gülümseten teklif! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.