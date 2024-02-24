Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama da Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi! Kaç büyüklüğünde deprem üretir?

Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapa-Yenişehir fayı olarak adlandırılan fayın, 7'den büyük deprem üretebileceği de iddia edilirken konu ile ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

