Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Bursa-Çanakkale kara yolu Şahinköy mevkisinde, Mehmet Deniz (58) idaresindeki 10 V 4101 plakalı otomobil, Yakup Toprak (27) yönetimindeki 63 AAZ 103 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile eşini bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Deniz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Bursa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı