Bursalı köylü tarlasını sürerken buldu! Taştaki yazının sırrını öğrenince köy meydanına koydular

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yaylacık köyünde bir köylü tarlasını sürerken büyük bir taş ortaya çıkardı. Bu taş köyün meydanına getirilip sergilemeye başladı. Köy meydanında duran ve kimsenin ne olduğunu bilmediği taşın sırrı 1990 yıllarda köye ziyarete gelen turist kafilesindekilerin yazıları okumasıyla anlaşıldı.

Köy meydanında bulunan taşı inceleyen uzmanlar taşın üzerinde bölgede kurulan ve bugün batık konumda bulunan Kayzerya şehrinde yaşayan 2 bin yıl önce 9 şampiyonluk yaşamış Tatianos isimli sporcu anısına dikilmiş olduğu anlaşıldı.