Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi! 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 İOKBS sınavı ile ilgili açıklamada bulundu. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınavın sonuçları ve açıklanma tarihi merak ediliyordu. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrencilere ilan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacağını açıkladı.

PUANLARDA HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR? Sınav hesaplamaları için her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulacaktır. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunmaktadır. Böylelikle her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmaktadır. Bütün öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalama puanı bulunmaktadır.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanmaktadır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilmektedir. Her bir test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunmaktadır.