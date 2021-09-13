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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.09.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmiş olan ve 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları merak ediliyor. Binlerce kişinin katıldığı bursluluk sınavının sonuç tarihi duyuruldu. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınav sonrası İOKBS sonuçları merak konusu oldu. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmiş olan ve 5 Eylül tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları merak ediliyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı bursluluk sınavının sonuç tarihi açıklandı.
Pandemi sebebiyle ertelenmiş olan 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül Pazar günü gerçekleşmişti.

28 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK

28 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi durumunda “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onaylamasının ardından öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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