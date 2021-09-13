Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınav sonrası İOKBS sonuçları merak konusu oldu. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmiş olan ve 5 Eylül tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları merak ediliyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı bursluluk sınavının sonuç tarihi açıklandı.

Pandemi sebebiyle ertelenmiş olan 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5 Eylül Pazar günü gerçekleşmişti.

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi durumunda “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onaylamasının ardından öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.