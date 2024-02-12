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    4. Büyük beden model Olivia Messina Sevgililer Günü iç çamaşırını giyerken 'büyük, cesur ve güzel' olduğunu söylüyor

    Büyük beden model Olivia Messina Sevgililer Günü iç çamaşırını giyerken 'büyük, cesur ve güzel' olduğunu söylüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.02.2024 06:58 | Son Güncelleme:
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    Büyük beden model Olivia Messina, Instagram'da 300.000'den fazla takipçiye sahip olduğu hesabında büyük bedenli kadınlara yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kanada'da yaşayan beden pozitifliği savunucusu Olivia Messina Sevgililer Günü fotoğraf çekimi için poz vermek için siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti.

    Kanada Ontario'da yaşayan 27 yaşındaki büyük beden model Olivia Messina, vücuduna gelen yorumlara karşı gelerek sosyal medya hesapları üzerinden kendi gibi büyük beden kadınlara destek olmak adına iç çamaşırlarıyla bedenini sergiliyor. Ünlü model, son olarak Sevgililer Günü için giydiği siyah iç çamaşırlarıyla paylaşım yaptı.

    Büyük beden model, müstehcen iç çamaşırlarıyla poz verirken insanlara "büyük, cesur ve güzel" olduğunu söyledi. Siyah dantelli iç çamaşırı, boyundan bağlamalı bir tasarıma sahipti ve aynı zamanda gösterişli bir tanga tabanıyla birlikte geliyordu.

    Olivia Messina, kırmızı bir arka planın önünde poz verirken kırmızı kadife bir koltukta oturuyordu. Messina, derin dekolteli kıyafetiyle kıvrımlarını gururla sergiliyor ve hatta selülitlerini dahi göstermişti.

    Dalgalı saçları, büyük halka küpeleri ve cesur, buğulu göz makyajıyla son derece çekici görünüyordu. Fotoğrafları paylaştığından bu yana binlerce beğeni alan ünlü modele takipçilerinden yorum yağdı. Vücudunu gururla sergilerken kendisine iltifat yorumları geldi.

    Büyük beden modelin paylaşımına "Ooooooh, bu seni içinde gördüğüm en favori kıyafetim olabilir!", "Gerçek mükemmellik", "Şaşırtıcı güzel", "Büyüleyici", "Çok güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Vücudunuzu sergilemek için özgüvene ihtiyacınız olsa da Olivia, konu moda olduğunda büyük ve cesur olmaktan korkmuyor. Geçmişte başkalarının ona ne giyeceğini söylemesine izin vermediğini ve seksi kıyafetlerle göğüslerini göstermeyi ne kadar sevdiğini söylemişti.

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    Sevgililer Günü sosyal medya iç çamaşırı sevgi
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