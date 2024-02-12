Büyük beden model Olivia Messina Sevgililer Günü iç çamaşırını giyerken 'büyük, cesur ve güzel' olduğunu söylüyor

Vücudunuzu sergilemek için özgüvene ihtiyacınız olsa da Olivia, konu moda olduğunda büyük ve cesur olmaktan korkmuyor. Geçmişte başkalarının ona ne giyeceğini söylemesine izin vermediğini ve seksi kıyafetlerle göğüslerini göstermeyi ne kadar sevdiğini söylemişti.