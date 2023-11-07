HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalınan otomobili bulundu, 'sürpriz'i görünce kahkaha attı: "Hırsız bana mesaj vermek istemiş"

Çalınan otomobili bulundu, 'sürpriz'i görünce kahkaha attı: "Hırsız bana mesaj vermek istemiş"

07.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Orhan Alaca, evinin önündeki otomobilini göremeyince başından aşağı kaynar sular döküldü, hemen polis ekiplerine haber verdi. Çalınan araç Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede bulunurken, otomobilini almaya gelen Alaca, hırsızın direksiyon üzerinde bıraktığı 'sürprizi' görünce kahkaha attı.

Antalya'daki olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece işten evine gelen 57 yaşındaki Orhan Alaca, öğle saatlerinde uyandığında otomobilini park ettiği yerde göremedi. Alaca, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından polis merkezine giden Alaca, otomobilin bulunması için şikayette bulundu.


Günün önemli manşetleri

BOŞ ARAZİDE PARK HALİNDE BULUNDU

İhbarın ardından Antalya Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hızlıca devreye girdi. Ekipler cadde üzerinden çok sayıda kamera görüntüsünü izleyerek, aracın Yeşildere Mahallesi’ne girdiğini tespit etti.

Mahallenin ara sokaklarında yapılan araştırmada araca 1176 Sokak üzerinde boş arazide park halinde bulundu.

ANAHTARI OTOMOBİLDE UNUTMUŞ

ANAHTARI OTOMOBİLDE UNUTMUŞ

Hırsızın ise otomobil içerisinde unutulan anahtar sayesinde otomobili çalıştırdığı öğrenildi.

HIRSIZIN DİREKSİYON ÜZERİNE AYICIK BIRAKTIĞI GÖRÜLDÜ

HIRSIZIN DİREKSİYON ÜZERİNE AYICIK BIRAKTIĞI GÖRÜLDÜ

Otomobilde yapılan incelemede hırsızın ortada bulunan konsolu aldığı öğrenildi. Haber verilmesi ile olay yerine araç sahibi Orhan Alaca da geldi. Yapılan incelemede bir detay ise gözlerden kaçmadı, hırsızın gitmeden önce direksiyon üzerine ayıcık bıraktığı görüldü. Hırsızın ayıcık ile kendisine bir ders vermek istediğini belirten Alaca, kahkaha attı.

“SANIRIM HIRSIZ BANA BİR MESAJ VERMEK İSTEDİ”

“SANIRIM HIRSIZ BANA BİR MESAJ VERMEK İSTEDİ”

Yaşanılanları anlatan Orhan Alaca, ”Dün gece işten geldim, aracımı park ederek evime çıktım. Öğle saatlerinde uyanarak aracıma doğru baktım, yerinde göremedim. Polis ekiplerine haber vererek, karakola şikayetçi oldum. Oto Hırsızlık ekipleri kısa surede aracımı buldular, ortada konsol vardı onu almışlar. Başka bir şey almamışlar, direksiyonun hemen üzerinde bir tane ayıcık bulduk. Sanırım hırsız anahtarı aracın içerisinde bıraktığım için bana bir mesaj vermek istedi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Otomobil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.