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  4. Çamaşır makinesinde kanlı elbiseler bulunmuştu! Baltayla başını parçalyıp, ölüp ölmediğini kontrol için geri dönmüş... 'Bana sarkıntılık' ediyordu diyerek anlattı

Çamaşır makinesinde kanlı elbiseler bulunmuştu! Baltayla başını parçalyıp, ölüp ölmediğini kontrol için geri dönmüş... 'Bana sarkıntılık' ediyordu diyerek anlattı

09.02.2024 09:58 | Son Güncelleme:
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Konya'daki baltalı cinayette yeni detaylar ortay çıktı. Kan donduran olayda Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Seyfullah Muradi, aynı aynı fabrikada çalıştığı iş arkadaşı ve vatandaşı 25 yaşındaki Abdulvasi Hasani'yi başına 15 kez baltayla vurarak öldürdü. Muradi, polis verdiği ifadesinde sarkıntılık iddiasında bulunurken, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi.

Konya'daki kan donduran baltalı cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Afgan uyruklu katili görüntüler ve fabrikadaki çamaşır makinesinde bulunan kanlı elbiseler ele verirken, 'sarkıntılık' iddiası dikkat çekti. Korkunç cinayeti ifadesinde anlatan 18 yaşındaki Seyfullah Muradi, aynı fabrikada çalıştığı arkadaşının kendisine sarkıntılık yaptığını iddia ederken, fabrikada bulunan çamaşır makinesindeki kanlı elbiseler ortaya ortaya çıktı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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KANLAR İÇİNDE BULUNDU

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Korkunç olay 6 Şubat'ta Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile devriye görevi yapan sitenin güvenlik görevlisi, yolun kenarında kanlar içerisinde yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, alüminyum fabrikasında çalışan Abdulvasi Hasani'nin kesici bir aletle öldürüldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sitedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Hasani ile aynı fabrikada çalışan Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.

15 KEZ BALTAYLA VURMUŞ, ÖLÜP, ÖLMEDİĞİNİ KONTROL İÇİN GERİ DÖNMÜŞ

15 KEZ BALTAYLA VURMUŞ, ÖLÜP, ÖLMEDİĞİNİ KONTROL İÇİN GERİ DÖNMÜŞ

Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini, çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

Harekete geçen polis, fabrikaya operasyon düzenledi. Polisi fark edip, pencereden atlayan Muradi, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, fabrikada yapılan aramada Muradi'nin kanlı elbiseleri yatakhanedeki çamaşır makinesinin içerisinde bulundu. Suç aleti balta da aramada ele geçirildi.

"BANA SARKINTILIK EDİYORDU"

"BANA SARKINTILIK EDİYORDU"

Muradi, ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya balta
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