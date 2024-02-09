Çamaşır makinesinde kanlı elbiseler bulunmuştu! Baltayla başını parçalyıp, ölüp ölmediğini kontrol için geri dönmüş... 'Bana sarkıntılık' ediyordu diyerek anlattı

15 KEZ BALTAYLA VURMUŞ, ÖLÜP, ÖLMEDİĞİNİ KONTROL İÇİN GERİ DÖNMÜŞ

Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini, çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.