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Çamaşır makinesine asla koymamanız gereken 9 şey! Cihaza ciddi zarar veriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 10:48
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Çamaşır makinesi yaşamı kolaylaştıran ürünlerden biri. Bir ürünün etiketi makinede yıkamayı önerse bile, bunu yapmadan önce iki kere düşünmeniz gerekebilir. Hepimiz en sevdiğimiz bluzu, elbiseyi veya battaniyeyi çamaşır makinesinden aldığımızda küçüldüğünü, yırtıldığını veya solduğunu gördüğümüz o trajik anı yaşadık. Çamaşır, nevresim, ayakkabı ve hatta halı gibi birçok ürünü çamaşır makinesinde yıkanabiliyor ancak bu 9 ürün ile cihazınıza ciddi anlamda zarar veriyor olabilirsiniz.

Çamaşırlarınızı doğru şekilde yıkamanıza yardımcı olmak için, bir temizlik laboratuvarının yönetici direktörü Carolyn Forté' tavsiyelerini paylaştı. Asla makinede yıkanmaması gereken kıyafetler ve çarşaflara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ASLA KOYMAMANIZ GEREKEN 9 ŞEY!

SON DERECE KİRLİ EŞYALAR

SON DERECE KİRLİ EŞYALAR
Kumlu havlular, evcil hayvan kıllarıyla kaplı battaniyeler ve çamurlu giysiler gibi şeyler doğrudan çamaşır makinesine atılmamalıdır. Çok miktarda kum, kir veya evcil hayvan kılı çamaşır makinesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda giysileriniz de temizlenmez. Çok kirli havluları, giysileri ve çarşafları makinede yıkamadan önce dışarıda veya çöp kutusunun üzerinde silkeleyin. Ayrıca köpek kıllarının çoğunu çıkarmak için bir tüy toplayıcı da kullanabilirsiniz.

KATI KÖPÜK YASTIKLAR

KATI KÖPÜK YASTIKLAR
Katı hafızalı köpük yastıklar harika boyun desteği sağlar, ancak asla makinede yıkanmamalıdır. Makinenin çalkalaması ve yüksek hızlı sıkma köpüğü bozabilir. Forté, "Muhtemelen elle bile yıkanmamalıdır, çünkü köpük suyun ağırlığından yırtılabilir" diyor. Bunun yerine, makinede yıkanabilir bir yastık kılıfına yatırım yapmalısınız.

ÇOK AĞIR BATTANİYELER

ÇOK AĞIR BATTANİYELER
Bazı büyük ve ağır battaniyeler makinede yıkanabilir olduklarını iddia edebilir, ancak çamaşır makinenizin boyutunu ve kapasitesini göz önünde bulundurmak önemlidir.

'SADECE KURU TEMİZLEME' ETİKETLİ ÜRÜNLER

'SADECE KURU TEMİZLEME' ETİKETLİ ÜRÜNLER
Giysileri makinede yıkamadan önce her zaman bakım etiketini kontrol edin. Etikette "sadece kuru temizleme" yazıyorsa, giysilerinizin zarar görmesi, çekmesi veya solması riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Hassas kumaşlar (ipek, kaşmir ve deri), işlemeli ürünler ve takım elbise ve gece elbisesi gibi resmi kıyafetler genellikle sadece kuru temizlemeye uygundur. Bazı battaniyeler ve yastıklar da makinede yıkanmamalıdır.

VİNTAGE VE NARİN GİYSİLER

VİNTAGE VE NARİN GİYSİLER
Narin kumaşlardan yapılmış vintage giysiler veya modern giysiler (ipek, kaşmir, süet ve dantel) makinede yıkanmamalıdır. Bunun yerine, bu ürünler soğuk suda hafif deterjanla elde yıkanmalı veya kuru temizlemeye götürülmelidir. Pileli etekler, deri giysiler ve mücevher, pul, deri yama veya detaylı süslemeler gibi süslemelere sahip giysiler için kuru temizleme öneriliyor.
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