Çamaşır makinesine asla koymamanız gereken 9 şey! Cihaza ciddi zarar veriyor

Çamaşırlarınızı doğru şekilde yıkamanıza yardımcı olmak için, bir temizlik laboratuvarının yönetici direktörü Carolyn Forté' tavsiyelerini paylaştı. Asla makinede yıkanmaması gereken kıyafetler ve çarşaflara haberimizden ulaşabilirsiniz. Önceki İçerik Sonraki İçerik

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ASLA KOYMAMANIZ GEREKEN 9 ŞEY!

SON DERECE KİRLİ EŞYALAR Kumlu havlular, evcil hayvan kıllarıyla kaplı battaniyeler ve çamurlu giysiler gibi şeyler doğrudan çamaşır makinesine atılmamalıdır. Çok miktarda kum, kir veya evcil hayvan kılı çamaşır makinesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda giysileriniz de temizlenmez. Çok kirli havluları, giysileri ve çarşafları makinede yıkamadan önce dışarıda veya çöp kutusunun üzerinde silkeleyin. Ayrıca köpek kıllarının çoğunu çıkarmak için bir tüy toplayıcı da kullanabilirsiniz.

KATI KÖPÜK YASTIKLAR Katı hafızalı köpük yastıklar harika boyun desteği sağlar, ancak asla makinede yıkanmamalıdır. Makinenin çalkalaması ve yüksek hızlı sıkma köpüğü bozabilir. Forté, "Muhtemelen elle bile yıkanmamalıdır, çünkü köpük suyun ağırlığından yırtılabilir" diyor. Bunun yerine, makinede yıkanabilir bir yastık kılıfına yatırım yapmalısınız.

ÇOK AĞIR BATTANİYELER Bazı büyük ve ağır battaniyeler makinede yıkanabilir olduklarını iddia edebilir, ancak çamaşır makinenizin boyutunu ve kapasitesini göz önünde bulundurmak önemlidir.

'SADECE KURU TEMİZLEME' ETİKETLİ ÜRÜNLER Giysileri makinede yıkamadan önce her zaman bakım etiketini kontrol edin. Etikette "sadece kuru temizleme" yazıyorsa, giysilerinizin zarar görmesi, çekmesi veya solması riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Hassas kumaşlar (ipek, kaşmir ve deri), işlemeli ürünler ve takım elbise ve gece elbisesi gibi resmi kıyafetler genellikle sadece kuru temizlemeye uygundur. Bazı battaniyeler ve yastıklar da makinede yıkanmamalıdır.