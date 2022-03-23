Cilt kararmalarına karşı en etkili çözüm

CİLT KARARMALARINIZI ÇÖZECEK ÖNERİLER
- Kararan bölgeyi temiz tutunuz.
- Limon suyu, pudra, sirke gibi malzemelerle maske yapmanız cilt kararmalarını geçici olarak çözecektir
- Aşırı dar kıyafetler giymek kaçınınız
- Güneş koruyucu sürmeden güneşe çıkmayınız
- Kararan bölgeyi fazla tahriş etmeden kese yapınız
- Cildin yenilenmesine yardımcı olmak adına bol su içiniz
CİLT KARARMALARI İÇİN MASKE TARİFLERİ
SÜT VE BAL
Kararmış bölgeyi temizleyiniz. Sütü ve balı karıştırarak elde ettiğiniz karışımı kararmış bölgeye sürünüz. Yarım saat bekleyiniz. Yarım saatin sonunda ılık su ile yıkayınız. Maskeyi haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz.
PİRİNÇ
Özellikle Asyalı kadınlar ciltlerini beyazlatmak için cilt bakım düzenlerinde pirinç maskelerini sıklıkla kullanıyorlar. Pirinci suya koyarak nişastasını bırakana kadar beklemelisiniz. Ardından suyun içine birkaç damla sirke ve bir tatlı kaşığı yoğurt karıştırarak cildinize sürebilirsiniz. 20 dakika cildinizde tuttuğunuz maskeyi silerek gün aşırı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.
KARİTE YAĞI
Karite yağı cilt kararmalarında en etkili yöntem olarak biliniyor. Kararan bölgeye karite yağını masaj yaparak uygulayınız. Uyguladığınız bölgenin üzerini kapatıp birkaç saat bekleyiniz. Beklemenin ardından sürdüğünüz bölgeyi ılık su ile yıkayabilirsiniz.
ÇİĞ PATATES
Patates de renk açıcı olarak bilinen doğal çözümler arasında yer alıyor. Bir adet çiğ patatesi yarıdan bölerek sarı nişastalı kısmı kararmış bölgeye iyice sürmelisiniz. Ortalama yarım saat bekledikten sonra kararmış bölgeyi kurulayarak bakımı tamamlayabilirsiniz.
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