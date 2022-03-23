Cilt kararmalarına karşı en etkili çözüm

CİLT KARARMALARINIZI ÇÖZECEK ÖNERİLER Kararan bölgeyi temiz tutunuz.

Limon suyu, pudra, sirke gibi malzemelerle maske yapmanız cilt kararmalarını geçici olarak çözecektir

Aşırı dar kıyafetler giymek kaçınınız

Güneş koruyucu sürmeden güneşe çıkmayınız

Kararan bölgeyi fazla tahriş etmeden kese yapınız

Cildin yenilenmesine yardımcı olmak adına bol su içiniz

CİLT KARARMALARI İÇİN MASKE TARİFLERİ

SÜT VE BAL Kararmış bölgeyi temizleyiniz. Sütü ve balı karıştırarak elde ettiğiniz karışımı kararmış bölgeye sürünüz. Yarım saat bekleyiniz. Yarım saatin sonunda ılık su ile yıkayınız. Maskeyi haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz.

PİRİNÇ Özellikle Asyalı kadınlar ciltlerini beyazlatmak için cilt bakım düzenlerinde pirinç maskelerini sıklıkla kullanıyorlar. Pirinci suya koyarak nişastasını bırakana kadar beklemelisiniz. Ardından suyun içine birkaç damla sirke ve bir tatlı kaşığı yoğurt karıştırarak cildinize sürebilirsiniz. 20 dakika cildinizde tuttuğunuz maskeyi silerek gün aşırı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

KARİTE YAĞI Karite yağı cilt kararmalarında en etkili yöntem olarak biliniyor. Kararan bölgeye karite yağını masaj yaparak uygulayınız. Uyguladığınız bölgenin üzerini kapatıp birkaç saat bekleyiniz. Beklemenin ardından sürdüğünüz bölgeyi ılık su ile yıkayabilirsiniz.