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    4. Cilt uzmanı tavsiye etti: Sivilceleri silip süpürüyor! Cildi bebek gibi pürüzsüz yapıyor

    Cilt uzmanı tavsiye etti: Sivilceleri silip süpürüyor! Cildi bebek gibi pürüzsüz yapıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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    Cilt sağlığı, kendine özen gösteren herkesin önemsediği bir konudur. Cilt uzmanı Şems Arslan'ın önerdiği sivilce gideren maske tarifi, sivilce sorunlarına doğal bir çözüm sunuyor. Bu maske tarifi evde kolayca hazırlanabiliyor. Cildinizi yenileyen ve bebek gibi bir dokuya sahip olmanızı sağlayacak bu maske tarifini haberimizde derledik.

    Sivilce problemleriyle baş etmek birçok kişi içi öncelikli bir konudur. Cilt uzmanı Şems Arslan'ın önerdiği sivilce gideren maske tarifi doğal malzemelerle hazırlanan ve sivilce problemlerine karşı etkili olduğu iddia edilen bir formül sunuyor. Cildinizi temizlemek, sivilceleri azaltmak ve cildinizi bebek gibi yumuşak hale getirmek için bu maskeye şans vermelisiniz.

    ŞEMS ARSLAN'DAN SİVİLCE GİDEREN KARIŞIM

    MALZEMELER: Bir çay kaşığı elma suyu Yarım yumurta akı 1 çay kaşığı lahana suyu 1 çay kaşığı süt

    YAPILIŞI: Bir çay kaşığı elma suyu, yarım yumurta akı, 1 çay kaşığı lahana suyu, 1 çay kaşığı süt cam derin bir kase içine koyulur.

    Karışım göz ve burun delikleri açılmış gazlı bir beze sürülerek cilt üzerine örtülür. Yaklaşık 20 dakika kadar bekletildikten sonra ılık su ile temizlenir.

    Temizlendikten sonra cildin kuruluğunu alması için nemlendirici sürülebilir. Haftada 1 kez uygulanması önerilen bu maske sivilce izlerinin giderilmesinde etkilidir.

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    lahana süt cilt bakımı sivilce yumurta akı elma suyu faydaları
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