Cilt uzmanı tavsiye etti: Sivilceleri silip süpürüyor! Cildi bebek gibi pürüzsüz yapıyor

Sivilce problemleriyle baş etmek birçok kişi içi öncelikli bir konudur. Cilt uzmanı Şems Arslan'ın önerdiği sivilce gideren maske tarifi doğal malzemelerle hazırlanan ve sivilce problemlerine karşı etkili olduğu iddia edilen bir formül sunuyor. Cildinizi temizlemek, sivilceleri azaltmak ve cildinizi bebek gibi yumuşak hale getirmek için bu maskeye şans vermelisiniz.
MALZEMELER: Bir çay kaşığı elma suyu Yarım yumurta akı 1 çay kaşığı lahana suyu 1 çay kaşığı süt
YAPILIŞI: Bir çay kaşığı elma suyu, yarım yumurta akı, 1 çay kaşığı lahana suyu, 1 çay kaşığı süt cam derin bir kase içine koyulur.
Karışım göz ve burun delikleri açılmış gazlı bir beze sürülerek cilt üzerine örtülür. Yaklaşık 20 dakika kadar bekletildikten sonra ılık su ile temizlenir.
Temizlendikten sonra cildin kuruluğunu alması için nemlendirici sürülebilir. Haftada 1 kez uygulanması önerilen bu maske sivilce izlerinin giderilmesinde etkilidir.