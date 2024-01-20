Cilt uzmanı tavsiye etti: Sivilceleri silip süpürüyor! Cildi bebek gibi pürüzsüz yapıyor

Sivilce problemleriyle baş etmek birçok kişi içi öncelikli bir konudur. Cilt uzmanı Şems Arslan'ın önerdiği sivilce gideren maske tarifi doğal malzemelerle hazırlanan ve sivilce problemlerine karşı etkili olduğu iddia edilen bir formül sunuyor. Cildinizi temizlemek, sivilceleri azaltmak ve cildinizi bebek gibi yumuşak hale getirmek için bu maskeye şans vermelisiniz.