Çok az kişi fark etti, son fotoğrafında 'kemer toka' detayı! Adnan Oktar'dan müridlerine gizli mesaj... 'Normal değil' diyerek açıkladı

FOTOĞRAFDAKİ MESAJ NE?

"'Ben buradayım. İnancım ve umudum devam ediyor.' mesajı var. Örgüt üyelerini, yöneticilerini ve sempatizanlarını kontrolize etmeye yönelik bir fotoğraf. 'Ben buradayım, bırakmayın' diyor. Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor.