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  4. Çok az kişi fark etti, son fotoğrafında 'kemer toka' detayı! Adnan Oktar'dan müridlerine gizli mesaj... 'Normal değil' diyerek açıkladı

Çok az kişi fark etti, son fotoğrafında 'kemer toka' detayı! Adnan Oktar'dan müridlerine gizli mesaj... 'Normal değil' diyerek açıkladı

14.02.2024 06:51 | Son Güncelleme:
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Adnan Oktar hakkında yayımlanan 'Adnan' belgeseli gündem olurken, aynı zaman paylaşılan son fotoğrafıyla ilgili ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf ile Adnan Oktar'ın müridlerine mesaj verdiğini belirten eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, söz konusu karedeki metal kemer tokasına dikkat çekti.

Cezaevinde silahlı suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu bulunan Adnan Oktar, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 140Journos'un hazırladığı 'Adnan' belgeseli ve ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Oktar'ın son fotoğrafı da dikkat çekti.

ADNAN OKTAR'IN SON FOTOĞRAFI

Cezaevinde bulunan Oktar'ın son fotoğrafı müridleri tarafından sosyal medyada yayılırken; söz konusu fotoğraf karesiyle bir mesaj verilmek istendiği iddiası gündeme geldi.

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Sözcü TV yayınına katılan, Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer önemli detayları paylaştı.

Söz konusu fotoğrafla Oktar'ın örgüte ve müridlerine mesaj vermek istediğini belirten Sezer, söz konusu karedeki 'metal kemer tokasına' detayına dikkat çekti.

Sezer, şu ifadeleri kullandı;

Keşfet

FOTOĞRAFDAKİ MESAJ NE?

FOTOĞRAFDAKİ MESAJ NE?

"'Ben buradayım. İnancım ve umudum devam ediyor.' mesajı var. Örgüt üyelerini, yöneticilerini ve sempatizanlarını kontrolize etmeye yönelik bir fotoğraf. 'Ben buradayım, bırakmayın' diyor. Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ! BURADAYIM"

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ! BURADAYIM"

Buradaki mesaj sosyal medya hesaplarıyla insanlara ulaştırıldı. 'Ben bütün ihtişamımla bütün gücümle buradayım. Hiçbir şey bitmedi devam ediyor' mesajını veriyor.

"BU FOTOĞRAFTA EN AZ 100 TANE..."

"BU FOTOĞRAFTA EN AZ 100 TANE..."

Bu fotoğrafın ben dijital olarak örgüte ulaştırıldığını düşünüyorum. Çünkü bu fotoğrafta en az 100 tane 'photoshop' var.

"ZAMANLAMASI NORMAL DEĞİL"

"ZAMANLAMASI NORMAL DEĞİL"

Bu fotoğrafın söz konusu belgeselle aynı gün sosyal medyada paylaşılması normal değil.

KEMERDEKİ METAL TOKAYA DİKKAT ÇEKTİ

KEMERDEKİ METAL TOKAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bu fotoğrafla ilgili bildiğim kadarıyla müşteki avukatları suç duyurusunda bulundu. En basitinden metal toka var kemerinde. Bunun cezaevine sokulması yasak."

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
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