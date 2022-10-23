KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çok dikkat edin! Evinizin güvenliği tehdit altında: Hırsızların en çok kullandığı numaraları

Çok dikkat edin! Evinizin güvenliği tehdit altında: Hırsızların en çok kullandığı numaraları

23.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlar en büyük korkular arasında bulunuyor. Hem canınızı hem de malınızı tehdit eden hırsızların birçok farklı yöntemi bulunuyor. Günlük hayatta normal sandığımız birçok durum aslında hırsızların evinize karşı uyguladığı bir çeşit deneme olabilir. Hırsızlardan korunmak için bu yöntemleri bilmek önem taşıyor.

Evin güvenliğini korumak her açıdan oldukça önem taşıyor. Hırsızlardan korunmak için takılan alarmlar ve kameralar bile bazen etkili sonuçlar vermeyebiliyor. Hırsızların bizim bilmediğimiz çok farklı yöntemleri bulunuyor. Günlük hayatta yanlışlıkla olmuştur diyerek geçiştirdiğimiz birçok olay aslında hırsızların evinizde olan bitenleri kontrol etme yöntemi olabilir. İşte hırsızların en çok uyguladığı yöntemler...

HIRSIZLARDAN KORUNMAK İÇİN

YANLIŞ GELEN ARAMALAR

YANLIŞ GELEN ARAMALAR
Bir hırsız, evde olup olmadığınızı görmek için sabit hattınızı arayabilir. Telefona cevap verirseniz, genellikle telefonu kapatırlar. Bu tür çağrıları sık sık alıyorsanız, bir hırsızın evinizi hedef aldığını gösterebilir .

SAHTE GÖREVLİLER

SAHTE GÖREVLİLER
Bir eve girmek isteyen hırsızlar, servis sağlayıcı gibi davranabilir . Yardımcı programlarınızı kontrol etmeleri gerektiğini söyleyebilirler. Kibar olmak, servis sağlayıcının bilgilerini istemek ve şirket varışlarından önce size haber vermediği için habersiz gelirlerse yeniden randevu talep etmek daha iyidir. Ziyaretçinin aslında evinize girmeye çalışan bir suçlu olma olasılığı yüksektir, bunu sağlayıcınıza yapacağınız bir telefonla öğrenebilirsiniz - herhangi bir ziyaret kaydı olmayabilir.

SÜREKLİ OLARAK ETRAFTA DOLANAN YABANCI ARABA

SÜREKLİ OLARAK ETRAFTA DOLANAN YABANCI ARABA
Geçen her tuhaf arabayı durdurmak ve sorgulamak zorunda değilsin, ama evinin yanından biri sürmeye devam ederse , dikkat et. Plakasız veya başka bir eyaletten biri, özellikle araçtakiler aracı park edip içeride kalıyorsa, birinin mahallenizi izlediğini gösterebilir. Bir plaka varsa, kaydedin, sürücü veya yolcu sayısı hakkında bir açıklama alın ve herhangi bir endişeniz varsa polise bildirin.

DEĞERLİ EŞYALARI ÇOCUK ODASINDA SAKLAYIN

DEĞERLİ EŞYALARI ÇOCUK ODASINDA SAKLAYIN
Eski hırsızlara göre , çocuk odaları çoğu hırsız için uygun değildir. Yani evinizde değerli bir şey saklamak istiyorsanız, çocuğunuzun odasında güvende olabilir. Öte yandan ebeveyn yatak odasının hırsızların hemen bakacağı yerlerden biri olduğu söyleniyor.

POSTALARINIZI TOPLAYIN

POSTALARINIZI TOPLAYIN
Evinizin önünde bir posta koleksiyonu olduğunda , uyanık bir hırsız fark edecektir. El değmemiş posta, sakinlerin evde olmadığına dair bir ipucudur. Bir komşunuzdan veya güvendiğiniz bir kişiden, siz yokken evde kimsenin olmadığını gösteren kağıtlarınızı, broşürlerinizi ve diğer öğeleri toplamasını isteyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hırsız alarm araba arama güvenlik oda posta kapı alarmı

En Çok Okunan Haberler

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Güneş tutulması herkesi derinden etkileyecek ama en çok...

Güneş tutulması herkesi derinden etkileyecek ama en çok...

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç

Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.