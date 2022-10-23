Çok dikkat edin! Evinizin güvenliği tehdit altında: Hırsızların en çok kullandığı numaraları

Evin güvenliğini korumak her açıdan oldukça önem taşıyor. Hırsızlardan korunmak için takılan alarmlar ve kameralar bile bazen etkili sonuçlar vermeyebiliyor. Hırsızların bizim bilmediğimiz çok farklı yöntemleri bulunuyor. Günlük hayatta yanlışlıkla olmuştur diyerek geçiştirdiğimiz birçok olay aslında hırsızların evinizde olan bitenleri kontrol etme yöntemi olabilir. İşte hırsızların en çok uyguladığı yöntemler...

HIRSIZLARDAN KORUNMAK İÇİN

YANLIŞ GELEN ARAMALAR Bir hırsız, evde olup olmadığınızı görmek için sabit hattınızı arayabilir. Telefona cevap verirseniz, genellikle telefonu kapatırlar. Bu tür çağrıları sık sık alıyorsanız, bir hırsızın evinizi hedef aldığını gösterebilir .

SAHTE GÖREVLİLER Bir eve girmek isteyen hırsızlar, servis sağlayıcı gibi davranabilir . Yardımcı programlarınızı kontrol etmeleri gerektiğini söyleyebilirler. Kibar olmak, servis sağlayıcının bilgilerini istemek ve şirket varışlarından önce size haber vermediği için habersiz gelirlerse yeniden randevu talep etmek daha iyidir. Ziyaretçinin aslında evinize girmeye çalışan bir suçlu olma olasılığı yüksektir, bunu sağlayıcınıza yapacağınız bir telefonla öğrenebilirsiniz - herhangi bir ziyaret kaydı olmayabilir.

SÜREKLİ OLARAK ETRAFTA DOLANAN YABANCI ARABA Geçen her tuhaf arabayı durdurmak ve sorgulamak zorunda değilsin, ama evinin yanından biri sürmeye devam ederse , dikkat et. Plakasız veya başka bir eyaletten biri, özellikle araçtakiler aracı park edip içeride kalıyorsa, birinin mahallenizi izlediğini gösterebilir. Bir plaka varsa, kaydedin, sürücü veya yolcu sayısı hakkında bir açıklama alın ve herhangi bir endişeniz varsa polise bildirin.

DEĞERLİ EŞYALARI ÇOCUK ODASINDA SAKLAYIN Eski hırsızlara göre , çocuk odaları çoğu hırsız için uygun değildir. Yani evinizde değerli bir şey saklamak istiyorsanız, çocuğunuzun odasında güvende olabilir. Öte yandan ebeveyn yatak odasının hırsızların hemen bakacağı yerlerden biri olduğu söyleniyor.