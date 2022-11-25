CUMA MESAJLARI AYETLİ VE RESİMLİ 2022! En şık, hadisli, yazılı ve özel resimli cuma mesajları

Cuma mesajları ve sözleri bugünü (25 Kasım 2022) akrabalarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma mesajları bugün de birçok kişi tarafından Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında ve WhatsAspp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında paylaşılacak. İşte nn şık, hadisli, yazılı ve özel resimli cuma mesajları...