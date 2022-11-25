CUMA MESAJLARI AYETLİ VE RESİMLİ 2022! En şık, hadisli, yazılı ve özel resimli cuma mesajları

Cuma mesajları ve sözleri bugünü (25 Kasım 2022) akrabalarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma mesajları bugün de birçok kişi tarafından Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında ve WhatsAspp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında paylaşılacak. İşte nn şık, hadisli, yazılı ve özel resimli cuma mesajları...
Cumanız mübarek olsun. Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Hayırlı Cıumalar.
Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.
Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin)