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Cumartesi gecesi felcine dikkat! Sabah kalktığınızda bu belirtiler varsa... Uzmanından şaşırtan uyarı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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Elin ve kolun sırt kısmına gelen radial sinirin sıkışması ile oluşan cumartesi gecesi felci ile ilgili Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit bilgilendirmelerde bulundu. Yanlış uyku pozisyonları sonucu meydana gelen cumartesi felcinin belirtilerini sıralayan Eryiğit bu rahatsızlığın özellikle alkol tüketimi sonrası oluşabileceğini belirtti.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, elin ve kolun sırt kısmına gelen radial sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan cumartesi gecesi felci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yanlış uyku pozisyonlarının bu rahatsızlığa yol açabileceğini belirten Eryiğit, ayrıca cumartesi felcinin özellikle alkol tüketimi sonrasında ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. İşte haberin detayları...


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CUMARTESİ GECESİ FELCİNE DİKKAT!

Özellikle hafta sonu aşırı alkol alan kişilerin sinir sıkıştıracak şekilde ters pozisyonda uyuyakalması, sandalye kenarına kolunu koyarak sızması ya da kolun uzun süre bası altında kalması gibi durumlarda görülen ve cumartesi felci olarak bilinen rahatsızlık hakkında Çakmak Erdem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Eryiğit bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, “Bu rahatsızlık kollar ve ellerde yaşanan karıncalanmalar, sinir köklerinin sıkışması sonucunda oluşur ve bölge hareket ettirildiğinde geçer. Alkollü durumdayken bu uyuşukluklar fark edilemediği için, cumartesi gecesi felci olarak tabir edilen rahatsızlık meydana gelmektedir” dedi. Nazan Eryiğit ayrıca cumartesi gecesi felci rahatsızlığının, çadırda kalan kampçılarda veya sert yerde yatan sporcularda da görülebildiğini hatırlattı.

Felce maruz kalan kişilerin, sabah uyandıklarında ellerini kaldıramayacaklarını aktaran Eryiğit, “Yani uygunsuz pozisyonda sinirin uzun süre bası altında kalması radial sinirin fonksiyonunu bozar, el düşer, parmaklar ve bilek hareket ettirilemez. Çoğunlukla hastalar ne olduğunu anlayamaz ve büyük panik yaşarlar” şeklinde konuştu.

HANGİ POZİSYONDA VE NE ŞEKİL UYUNMALI?

HANGİ POZİSYONDA VE NE ŞEKİL UYUNMALI?

Rahatsızlığa engel olmak adına hangi pozisyonda ve ne şekil uyunması gerektiğine dair de önerilerde bulunan Eryiğit, “Alkol alındığı gece; omuzla dirsek arası bölge bası altında kalmayacak şekilde, yumuşak ve rahat bir şekilde yatmak son derece önemlidir. Sağlıklı olan ve önerilen, sırtüstü uyumaktır. Çok sarhoş bir şekilde yatmamak için uyumadan önce kahve içmek gibi basit önlemler de düşünülebilirsiniz” dedi.

Son olarak da tedavisi hakkında konuşan Eryiğit, “Güzel haber ise, Cumartesi gecesi felcinin, birkaç saat içinde kendiliğinden düzeleceği gibi nadiren bazı ağır vakalarda fizik tedavi, atel ile müdahale gerekebilir” diyerek sözlerini sonlandırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkol felç
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