Cumartesi gecesi felcine dikkat! Sabah kalktığınızda bu belirtiler varsa... Uzmanından şaşırtan uyarı

HANGİ POZİSYONDA VE NE ŞEKİL UYUNMALI?

Rahatsızlığa engel olmak adına hangi pozisyonda ve ne şekil uyunması gerektiğine dair de önerilerde bulunan Eryiğit, “Alkol alındığı gece; omuzla dirsek arası bölge bası altında kalmayacak şekilde, yumuşak ve rahat bir şekilde yatmak son derece önemlidir. Sağlıklı olan ve önerilen, sırtüstü uyumaktır. Çok sarhoş bir şekilde yatmamak için uyumadan önce kahve içmek gibi basit önlemler de düşünülebilirsiniz” dedi.