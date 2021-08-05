Danıştay 70 sözleşmeli personel alımı: Danıştay personel ve işçi alımı şartları

Danıştay Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 70 personel ve 30 sürekli işçi alımı ilanı paylaşıldı. Danıştay’da çalışmak isteyen vatandaşlar ise personel alımı için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Personel ve işçi alım ilanı ise İŞKUR üzerinden paylaşıldı. Peki Danıştay personel ve işçi alımı başvuru şartları neler?

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular 10 Ağustos Salı günü başlayacak olup, 20 Ağustos Cuma günü sona erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)