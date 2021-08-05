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Danıştay 70 sözleşmeli personel alımı: Danıştay personel ve işçi alımı şartları

05.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danıştay Başkanlığı, 70 personel ve 30 sürekli işçi alacağını açıkladı. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, Sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımının detayları paylaşıldı. Danıştay Başkanlığı’nda görev yapmak isteyen vatandaşlar, detayları araştırmaya başladı. Peki Danıştay 70 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Danıştay Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 70 personel ve 30 sürekli işçi alımı ilanı paylaşıldı. Danıştay’da çalışmak isteyen vatandaşlar ise personel alımı için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Personel ve işçi alım ilanı ise İŞKUR üzerinden paylaşıldı. Peki Danıştay personel ve işçi alımı başvuru şartları neler?

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular 10 Ağustos Salı günü başlayacak olup, 20 Ağustos Cuma günü sona erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.
Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartları

Başvuru şartları
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.
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