Deniz Baykal öldü mü? Flaş iddia için açıklama geldi...

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğüne dair iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların gerçek olup olmadığı araştırılırken, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten açıklama geldi. Peki Deniz Baykal öldü mü?

DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ?

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğüne dair bazı söylentiler sosyal medyada gündem oldu. Deniz Baykal'ın vefat edip etmediği bu sebeple merak ediliyor.

Sosyal medyaya, tanınmış isimlerden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Paylaşımlarda 83 yaşındaki Baykal'ın yaşamını yitirdiği iddia edilirken CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Baykal hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kendisi ile az önce konuştum" dedi ve iddiaları yalanladı.