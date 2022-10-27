Derecik’te susam hasadı başladı

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünde susam hasadına başlandı.

Derecik’te her sene haziran ayında ekilen susamın hasadına başlandı. Ağırlıklı olarak köylerde üretimi yapılan susam, vatandaşın geçim kaynağı haline geldi. Bölgede susam kısa sürede yetişmesi nedeniyle üreticiler tarafından ikinci ürün olarak tercih ediliyor. Bu yıl susam hasadına başladıklarını ifade eden Serbest Yıldız, "Bugün susam hasadı yapıyoruz. Bunun belirli aşamaları var. Ürünün yetişme süresi üç aydır. Bugünden itibaren susam hasadına başladık. Oraklar yardımıyla biçiyoruz ve daha sonra toplayıp güneşe bırakıyoruz. Güneşte kuruduktan sonra silkeleyip ayırıyoruz. Sonra taş değirmene götürüp tahin haline getiriyoruz. Yöreye göre çok farklı mamuller de kullanıyoruz. Aynı zamanda bu yörede çok tercih edilen susam ezmesi de mevcuttur. Ev ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Fırın ve imalâthanelere satışımız oluyor. Susam bizim bu bölgenin geçim kaynağı haline geldi diyebiliriz" dedi.