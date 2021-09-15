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DGS ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? DGS ek tercih tarihleri belli mi?

15.09.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Öğrenciler sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlayabilir. İşte ek tercihlerde son durum...

2021-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrencilerin gözleri ek tercihlerin ne zaman başlayacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 05 - 11 Kasım 2020 aralığında alınmıştı.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış ve ek tercihler 5-11 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
DGS yerleştirmeleri sonucunda adayların tercih etmemesi ya da yerleştirilmesi gerçekleşen adayların kayıt için başvurmaması halinde boş kalan kontenjanlar için gerek duyulursa YÖK kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ve ek tercihlerin ne zaman gerçekleşeceği ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacak.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamaz. Ek tercihleri DGS'ye girmiş, ancak merkezi yerleştirme ile üniversiteye yerleşememiş adaylar yapabilir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim programını kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Anahtar Kelimeler:
DGS
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