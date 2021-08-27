DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman bitecek?

2 yıllık MYO bölümlerinden 4 yıllık lisans programına geçiş sağlayan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. DGS tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih yaparken edinmeleri gereken bilgilerin yer aldığı belgedir. Binlerce öğrenci tercih kılavuzundan yararlanarak kendilerine en uygun okulları tercih ediyor. İşte merak edilenler...
DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2021 DGS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer aldı.
Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
2021-DGS tercih kılavuzunu görüntülemek için ÖSYM'nin "https://www.osym.gov.tr/TR,21123/2021-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html" internet adresine erişim sağlayınız.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Tercih süreci 7 Eylül 2021 saat 23.59'da sona erecek. Tercihler söz konusu tarihe dek yapılabilir.
DGS tercihleri ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sisteme giriş için T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.
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