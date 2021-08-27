DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman bitecek?

2 yıllık MYO bölümlerinden 4 yıllık lisans programına geçiş sağlayan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. DGS tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih yaparken edinmeleri gereken bilgilerin yer aldığı belgedir. Binlerce öğrenci tercih kılavuzundan yararlanarak kendilerine en uygun okulları tercih ediyor. İşte merak edilenler...