8 Nisan'da gerçekleşecek! Bilim insanlarından uyarı geldi: "2024'ün ilk Güneş tutulması ölümcül trafik kazalarını artırabilir"

"SORUN, O SAATLER VE SONRASINDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Habere göre kazalardaki artış, tutulmanın neden olduğu gündüz karanlığına bağlı değildi. Toronto Üniversitesi'nde tıp profesörü ve Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde kadrolu doktor olarak görev yapan Dr. Donald Redelmeier, "Tutulmanın gerçekleştiği tek bir saat boyunca önemli bir düşüş görüyoruz. Sorun, insanların gözlem yerlerine seyahat ettikleri saatler ve özellikle de sonrasında ortaya çıkıyor. Özellikle eve dönüş konusunda endişeliyiz." dedi.

Tahminlere göre, ABD'de 2017'de yaklaşık 20 milyon kişi tutulma yoluna ulaşmak için farklı bir şehre seyahat etti.

