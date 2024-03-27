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  4. 8 Nisan'da gerçekleşecek! Bilim insanlarından uyarı geldi: "2024'ün ilk Güneş tutulması ölümcül trafik kazalarını artırabilir"

8 Nisan'da gerçekleşecek! Bilim insanlarından uyarı geldi: "2024'ün ilk Güneş tutulması ölümcül trafik kazalarını artırabilir"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
27.03.2024 16:51
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Dünya 8 Nisan'da gerçekleşecek tam Güneş tutulmasına hazırlanırken, bilim insanlarından uyarı geldi. İddiaya göre, 2024'ün ilk güneş tutulması olacak 8 Nisan'daki güneş tutulması ölümcül araba kazalarında artışa neden olabilir.

Güneş tutulması Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşur. 2024 yılının Güneş tutulmalarının ilki ise 8 Nisan'da meydana gelecek. Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.

Live Science'ın haberine göre ise bilim insanları yeni bir raporda, 8 Nisan'daki tutulma konusunda uyarıyor. Bilim insanları söz konusu raporda, 8 Nisan'daki tam güneş tutulmasının ölümcül araba kazalarında artışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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KISA AMA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ

Araştırmacılar, 25 Mart Pazartesi günü JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma mektubunda, Kuzey Amerika'daki son tam güneş tutulması sırasında ABD'nin ölümcül kazalarda kısa ama önemli bir artış gördüğü konusunda uyardı.

"SORUN, O SAATLER VE SONRASINDA ORTAYA ÇIKIYOR"

"SORUN, O SAATLER VE SONRASINDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Habere göre kazalardaki artış, tutulmanın neden olduğu gündüz karanlığına bağlı değildi. Toronto Üniversitesi'nde tıp profesörü ve Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde kadrolu doktor olarak görev yapan Dr. Donald Redelmeier, "Tutulmanın gerçekleştiği tek bir saat boyunca önemli bir düşüş görüyoruz. Sorun, insanların gözlem yerlerine seyahat ettikleri saatler ve özellikle de sonrasında ortaya çıkıyor. Özellikle eve dönüş konusunda endişeliyiz." dedi.

Tahminlere göre, ABD'de 2017'de yaklaşık 20 milyon kişi tutulma yoluna ulaşmak için farklı bir şehre seyahat etti.

2017 tutulmasının bu kadar yoğun bir trafik yarattığı göz önüne alındığında, Redelmeier ve British Columbia Üniversitesi'nden Dr. John Staples, bunun yaşamı tehdit eden trafik kazalarıyla bağlantılı olup olmadığını görmek istedi. ABD'de kamuya açık yollarda meydana gelen tüm ölümcül trafik kazalarının kayıt altına alındığı Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHSA) sisteminden veri aldılar.

Odaklandıkları nokta, 21 Ağustos 2017 tutulması etrafındaki üç günlük dönemdi. Karşılaştırma noktası olarak, astronomik olaydan bir hafta önceki ve bir hafta sonraki üç günlük dönemlerin kaza verilerini de incelediler.

Bununla birlikte, kaza yerinin enlem ve boylamına dayalı olarak her bir kazanın maksimum tutulma zamanına göre zamanlamasını belirlemek için bir ABD Donanma hesaplayıcısı kullandılar.

ÖLÜMCÜL KAZALARDA %31'LİK ARTIŞ

ÖLÜMCÜL KAZALARDA %31'LİK ARTIŞ

Genel olarak, tutulmanın, iki karşılaştırma zaman aralığına kıyasla ölümcül kazalarda %31'lik bir artışa neden olduğu belirlendi. Bu artışın, Şükran Günü ve 4 Temmuz gibi seyahat edilen tatil günlerinde görülen artışla aynı doğrultuda olduğu saptandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası güneş tutulması kaza
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