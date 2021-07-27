Doğada az bulunuyor! Kırmızı tirmite paha biçilemiyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor. 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiren Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor. Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor. Çiğ tüketilen, protein açısından zengin olan kırmızı tirmit için ormanları dolaşan Ergin, topladığı mantarları hem sağlığı için kullanıyor, hem de talep eden arkadaşlarına hediye ediyor.

"ÇİĞ YENİLDİĞİNİ ÇOĞU İNSAN BİLMEZ"

Fabrikada çalıştığını söyleyen Ergin, 8 yıldır boş vakitlerini mantar toplayarak geçirdiğini söyledi. Sadece iki tür mantar topladığını belirten Ergin, şunları ifade etti:

"Orman mantarı olan tirmit mantarının iki türünü topluyorum. Bu mantarlar altın değerinde. Kırmızı olan mantar türü çiğ yenir. Çiğ yenildiğini çoğu insan bilmez, çok değerli bir mantardır. Bunu bulmamız gerçekten çok zor, hatta bazen imkansız. Örneğin günde 100 kilo beyaz mantar toplarsınız ama bu kırmızı mantardan sadece 4 tane bulabilirsiniz"

Ramazan Ergin, kırmızı mantar türünün şifa deposu olduğuna dikkat çekerek, "Bu mantar grubunun içinde kalsiyum, demir, fosfor var. Yağ oranı sıfırdır, kalbe iyi gelir, beyin hücrelerini yeniler. Mideye iyi gelir, bağışıklık sistemine iyi gelir, yaraları temizler. Kırmızı mantar çiğ yenir, beyaz tirmit ise haşlanarak, kızartılarak tüketilebilir. Birinin sütü acı, diğerininki tatlı" diye konuştu.

Tirmit mantarının çoğunlukla Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştiğini ifade eden Ergin, sözlerini şöyle tamamladı: