HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Doğada az bulunuyor! Kırmızı tirmite paha biçilemiyor

Doğada az bulunuyor! Kırmızı tirmite paha biçilemiyor

27.07.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ormanları dolaşarak, türü az bulunan ve halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus mantarı toplayan Ramazan Ergin, sağlığa ve yaralara iyi gelen, adeta şifa deposu olan mantarı çiğ tüketiyor. Kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini ormanlarda harcayan Ergin, "Bu mantarın fiyatı paha biçilemeyecek değerde" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor. 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiren Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor. Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor. Çiğ tüketilen, protein açısından zengin olan kırmızı tirmit için ormanları dolaşan Ergin, topladığı mantarları hem sağlığı için kullanıyor, hem de talep eden arkadaşlarına hediye ediyor.

"ÇİĞ YENİLDİĞİNİ ÇOĞU İNSAN BİLMEZ"

Fabrikada çalıştığını söyleyen Ergin, 8 yıldır boş vakitlerini mantar toplayarak geçirdiğini söyledi. Sadece iki tür mantar topladığını belirten Ergin, şunları ifade etti:
"Orman mantarı olan tirmit mantarının iki türünü topluyorum. Bu mantarlar altın değerinde. Kırmızı olan mantar türü çiğ yenir. Çiğ yenildiğini çoğu insan bilmez, çok değerli bir mantardır. Bunu bulmamız gerçekten çok zor, hatta bazen imkansız. Örneğin günde 100 kilo beyaz mantar toplarsınız ama bu kırmızı mantardan sadece 4 tane bulabilirsiniz"
Ramazan Ergin, kırmızı mantar türünün şifa deposu olduğuna dikkat çekerek, "Bu mantar grubunun içinde kalsiyum, demir, fosfor var. Yağ oranı sıfırdır, kalbe iyi gelir, beyin hücrelerini yeniler. Mideye iyi gelir, bağışıklık sistemine iyi gelir, yaraları temizler. Kırmızı mantar çiğ yenir, beyaz tirmit ise haşlanarak, kızartılarak tüketilebilir. Birinin sütü acı, diğerininki tatlı" diye konuştu.
Tirmit mantarının çoğunlukla Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştiğini ifade eden Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gürgen ve meşe ormanlarında bulunur. Biz bu mantarı atamızdan, dedemizden biliyoruz. Bu kırmızı mantarın fiyatı, paha biçilemeyecek değerde. Biri bana 1000 TL, 2000 TL verse 4-5 saat ormanda kalsam sadece 4 tane bulabileceğim. Talep eden de oluyor. Kültürümüzde bu mantarın değerini bilen insanlar oluyor, onlar talep ediyor."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.