Doğada kendiliğinden yetişiyor... Adeta kalp dostu: Damarları genişletiyor, bağışıklığı güçlendiriyor!

"BAĞIŞIKLIĞI DÜZENLER, C VİTAMİNİ BARINDIRIR, DAMARLARI GENİŞLETİR"

Alıç meyvesinin başlı başına bir şifa deposu olduğunu belirten Soybayraktar, “Hobi olarak mevsimi geldiği zaman dağlarda yetişen ve Allah'ın bizlere şifa olarak verdiği alıç, kızılcık, karamuk, elma ve çördük topluyorum. Sivas'ın coğrafyası da bunların yetişmesine çok elverişli. Sivas'ta da her yerde alıç var. Hatta dağlardan toplanır iplere takılı ve satılır.