Doğada kendiliğinden yetişiyor... Adeta kalp dostu: Damarları genişletiyor, bağışıklığı güçlendiriyor!

Sivas'ın doğal şifa kaynaklarından biri olan alıç, özellikle kalp sağlığına olan faydalarıyla biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından bin bir zahmetle toplanan alıç meyvesi evlerde doğal yöntemlerle sirkeye dönüştürülüyor. Alıç sirkesi, özellikle kalp hastaları ve doğal ürünlere yönelen kişiler arasında büyük ilgi görüyor.
Sivas'ta yaşayan Aile danışmanı ve sosyolog Ziya Soybayraktar'da geleneksel yöntemlerle ürettiği alıç sirkesinin yapılışını anlattı. Soybayraktar, alıç sirkesi yaparken özellikle nohut attığını nohut atılmadığı takdirde ise sirkenin adeta şarap gibi olacağını söyledi.
Alıç meyvesinin başlı başına bir şifa deposu olduğunu belirten Soybayraktar, “Hobi olarak mevsimi geldiği zaman dağlarda yetişen ve Allah'ın bizlere şifa olarak verdiği alıç, kızılcık, karamuk, elma ve çördük topluyorum. Sivas'ın coğrafyası da bunların yetişmesine çok elverişli. Sivas'ta da her yerde alıç var. Hatta dağlardan toplanır iplere takılı ve satılır.
Ben kalp damar hastasıyım. Alıç sirkesinin bu hastalığa iyi geldiğini bir hocamızdan öğrendim. Sivas'ın alıcı üzerinde yapılan çalışmalar da sirke ve özellik olarak çok etkili olduğu belirlenmiş.
Alıç başlı başına bir şifa kaynağı. Bağışıklığı düzenler, C vitamini barındırır, damarlarda ki kapanmış alanları açma özelliği var. Özellikle kalp damar hastalarına doktorlarımız tavsiye ediyor ama tabi mide rahatsızlığı olanlar aç karna sirke içmemeliler.” ifadelerini kullandı.
Sirke yapımında baklagillerin de kullanılması gerektiğini vurgulayan Soybayraktar, “Alıç meyvesini toplamak çok zahmetlidir. Gidip topluyorum evime getirip yıkayıp kuruluyorum. Sirke yapacağım bidona alıçlarımı dolduruyorum. Bidonun yarısına kadar alıç yarısına su dolduruyorum.