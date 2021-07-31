Doğal afet ekipleri için hurda otobüs 'seyyar otele' dönüştürdü!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışanları, Elazığ depreminde görev yapan itfaiye ekiplerinin bölgede yaşadığı zorluklardan etkilenerek, hurdaya ayrılacak şehir içi yolcu otobüsünü adeta seyyar otele dönüştürdü. BARINMA, YEME-İÇME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALARI AMAÇLANDI Elazığ depreminde yaklaşık 3 ay görev yaptıktan sonra Kayseri'ye dönen itfaiye ekiplerinin bölgede barınma, ısınma ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını karışlamada zorluk çektiğini öğrenen Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

HURDAYA AYRILAN ARACI SEYYAR OTELE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Personel, ömrünü tamamladığı için hurdaya ayrılacak bir otobüsü, yardım ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tam donanımlı seyyar konaklama aracına dönüştürmek için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, AA muhabirine, otobüsü Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yapılan istişareler sonucu itfaiye ekiplerinin taleplerini dinleyerek tasarladıklarını söyledi.

Bu otobüsün önceden şehir içi ulaşımda kullanıldığını anlatan Sürmelioğlu, "Otobüslerimiz ömrünü tamamladığı için hattan çekiliyor. Bu otobüsü hurdaya ayırmaktansa ona başka bir fonksiyon yüklemek istedik. İstişarelerimiz ve çalışmalarımız neticesinde de böyle bir araç ortaya çıktı. Otobüsü yaklaşık 9 ayda tamamladık." dedi.

Sürmelioğlu, personelin araçta rahat etmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini belirterek, "Araç, 12 personelin olay yerine intikalini, orada çalışma sahalarına geçişlerini, 8 personel sahadayken 4'ünün dinlenmesini sağlıyor. Barınma, yeme içme, duş gibi kişisel ihtiyaçların karışlanabileceği donanım oluşturduk. Mini fırınımız, lavabomuz, bulaşık ve çamaşır makinelerimiz, buzdolabımız var. Ayrıca 4 ranzamız ile duş yeri ve tuvalet bulunmakta." ifadelerini kullandı.