Doğal ilaç olarak da kullanılıyor! Üzüm pekmezi bakın nasıl hazırlanıyormuş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bağ ve bahçelerde bolca yetişen organik kara üzüm, bağ sahipleri tarafından her yıl geleneksel olarak organik pekmeze dönüştürülüyor. Önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyorlar, bir süre çuvalda bekleyen üzümleri özel olarak yaptıkları süzgeçli ezme makineleri ile ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyor. Odun ateşinde, kazanda kıvama gelene kadar bir kaynama süreci geçiren pekmez, 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor.

DOĞAL İLAÇ OLARAK DA KULLANILIYOR

Ortalama 8-9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde ediyorlar, pekmezin kilosunu 100 liradan satıyorlar. Doğal ve organik pekmez bölgede doğal ilaç olarak da kullanılıyor. Diğer bölgelerin şeker ve pudra şekerinin eklenmesinin aksine yapılan pekmeze hiç bir şekilde katkı maddesi koyulmuyor.