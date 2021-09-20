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  4. Doğal ilaç olarak da kullanılıyor! Üzüm pekmezi bakın nasıl hazırlanıyormuş

Doğal ilaç olarak da kullanılıyor! Üzüm pekmezi bakın nasıl hazırlanıyormuş

20.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan üzüm pekmezi uzun işlemler sonrasında satışa sunuluyor. Zorlu hazırlama sürecinde imece usulü hareket eden üreticiler, yaklaşık 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez çıkarıyor. 5 gün geceli gündüzlü devam eden çalışma sonucunda ortaya çıkarılan üzüm pekmezinin kilosu 100 liradan satılıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bağ ve bahçelerde bolca yetişen organik kara üzüm, bağ sahipleri tarafından her yıl geleneksel olarak organik pekmeze dönüştürülüyor. Önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyorlar, bir süre çuvalda bekleyen üzümleri özel olarak yaptıkları süzgeçli ezme makineleri ile ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyor. Odun ateşinde, kazanda kıvama gelene kadar bir kaynama süreci geçiren pekmez, 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor.

DOĞAL İLAÇ OLARAK DA KULLANILIYOR

Ortalama 8-9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde ediyorlar, pekmezin kilosunu 100 liradan satıyorlar. Doğal ve organik pekmez bölgede doğal ilaç olarak da kullanılıyor. Diğer bölgelerin şeker ve pudra şekerinin eklenmesinin aksine yapılan pekmeze hiç bir şekilde katkı maddesi koyulmuyor.

"GECELİ GÜNDÜZLÜ 4-5 GÜNDE YAPIYORUZ"

"GECELİ GÜNDÜZLÜ 4-5 GÜNDE YAPIYORUZ"
Ağabeyi ve babası ile bağlarındaki kara üzümü pekmez yapan Vedat Babat, ’’Yaklaşık 600 kilodan 100 kilo pekmez elde ediyoruz. Tamamen doğal bir üretim yapıyoruz, yaptığımızda arılar bile konup payını alıyor doğallığından. Geçen yıllarda bayağı ucuzdu, şu an fiyatlar artmış biraz, kilosunu 100 liradan satıyoruz, 1 gün üzüm toplamaz 2-3 gün ezmek ve ateş üzerinde ısıtmakla birlikte 4-5 gün geceli gündüzlü yapıyoruz’’ dedi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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