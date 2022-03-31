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Doğru olduğu düşünülerek yapılan 10 bakım hatası

31.03.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyguladığınız bakımlara rağmen istenilen sonuçları alamıyor musunuz? Doğru bildiğiniz bakım tüyoları yanlış olabilir. Bakım ve makyaj yaparken çeşitli yöntemlerin daha etkili olacağı düşünülüyor. Fakat bu yöntemler kısa zamanda etki verse de çok ciddi hasarlara yol açarak tehlikeli olabiliyorlar.

Herkes cildine farklı bakım ve makyaj yöntemleri kullanıyor. Bu bakım tüyolarının doğru olduğu düşünülse de yanlış olabilirler. Sabah’ın haberine göre yanlış uygulanan bakım tüyoları istenilen sonucu vermiyor ve uzun süreçte hasarlara yol açabiliyor.

DOĞRU SANILARAK YAPILAN YANLIŞLAR

GÖZ BANDINI YANLIŞ KULLANMAK

GÖZ BANDINI YANLIŞ KULLANMAK
Göz bantları, cilt bakımına çok fazla zaman ayırmaya hazır olmayanlar için gerçek bir keşif. Sadece 15 dakikada gözle görülür şekilde nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir cilt sunuyor. Ancak, herkes bu ürünün nasıl doğru kullanacağını bilmiyor. Sorununuza göre gözün iç köşesine bantlar dar ucuyla yerleştirildiğinde geniş kısmı kaz ayaklarını düzeltir. Veya geniş ucuyla göz altı şişlik ve kırışıklıklardan kurtulmak için uygulanabilir. Ancak bunları göze çok yakın uygulamak kesinlikle önerilmez: Kızarıklık ve tahrişe neden olma riski yüksektir.

KURU FIRÇALAMAYI RASTGELE YAPMAYINIZ

KURU FIRÇALAMAYI RASTGELE YAPMAYINIZ
Kuru fırçalama, evde yapılabilecek basit ve uygun fiyatlı bir vücut masajıdır. Kan dolaşımını iyileştirir ve lenf akışını ve drenajını destekler. Aslında, vücudun doğal detoksifikasyonu için koşullar yaratır ve cilt durumunu iyileştirir. Ancak iyi sonuçlar elde etmek için kuru fırçalamanın doğru yapılması gerekir. Bu fırçayı rastgele yönlerde hareket ettirmemelisiniz. Lenf kalbe aktığı için ters yönde masaj yapmak etkili olmaz. Ek olarak, uyguladığınız baskının gücü konusunda dikkatli olmanız gerekir. Sert kıllar cildin yenilenmesi yerine hoş olmayan tahrişe neden olabilir.

GUA SHA İSTENİLEN SONUCU VERMEYEBİLİYOR

GUA SHA İSTENİLEN SONUCU VERMEYEBİLİYOR
Gua sha aletleri, bugünlerde giderek daha popüler hale geliyor. İnsanlar genellikle onları gua sha tekniğini kullanarak drenaj masajı yapmak için kullanıyor ve cilt üzerinde gözle görülür, kaldırma ve yumuşatma etkisi bekliyor. Ancak birçok kişi bu masajı düzenli olarak yapmasına rağmen herhangi bir değişiklik görmez. Gerçek şu ki, gua sha masajı; kan dolaşımını iyileştirmek, ciltteki oksijen ve besin konsantrasyonunu artırmak için iyi olmasına rağmen, kolajen seviyelerini artıramaz. Cilt elastikiyeti için gerekli olan elastini güçlendiremez. Diğer bir şey ise yüz bakımı açısından etkisinin hiçbir çalışma ile kanıtlanmamış olmasıdır.

KURU ŞAMPUANI KİRLİ SAÇA UYGULAMAYINIZ

KURU ŞAMPUANI KİRLİ SAÇA UYGULAMAYINIZ
Saçlarımız zaten kirliyken kuru şampuan kullanmamız gerektiğini düşünmeye meyilliyiz. Ancak saçınızı yıkadıktan hemen sonra uygularsanız çok daha etkilidir. Bu sayede ürün yavaş yavaş kafa derisinin bezlerinin salgılarını emecek ve saçlar daha uzun süre temiz kalacaktır.

CİLT BAKIMINI DOĞRU SIRA İLE KULLANMALISINIZ

CİLT BAKIMINI DOĞRU SIRA İLE KULLANMALISINIZ
Doğru güzellik ürünlerini kullanmak başka, doğru kullanmak başka şeydir. Güzellik ürünlerinizin etkili olmasını istiyorsanız, bunları en ince formülasyondan en kalın formülasyona kadar belirli bir sırayla uygulamanız ve bir sonraki ürünü uygulamadan önce yeterli zaman tanımanız önemlidir. Bu, serumların ve jellerin daha kalın ürünlerden oluşan bir bariyerle karşılaşmadan cilde emilmesini sağlar.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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