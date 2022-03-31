Doğru olduğu düşünülerek yapılan 10 bakım hatası

Herkes cildine farklı bakım ve makyaj yöntemleri kullanıyor. Bu bakım tüyolarının doğru olduğu düşünülse de yanlış olabilirler. Sabah’ın haberine göre yanlış uygulanan bakım tüyoları istenilen sonucu vermiyor ve uzun süreçte hasarlara yol açabiliyor.

DOĞRU SANILARAK YAPILAN YANLIŞLAR

GÖZ BANDINI YANLIŞ KULLANMAK Göz bantları, cilt bakımına çok fazla zaman ayırmaya hazır olmayanlar için gerçek bir keşif. Sadece 15 dakikada gözle görülür şekilde nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir cilt sunuyor. Ancak, herkes bu ürünün nasıl doğru kullanacağını bilmiyor. Sorununuza göre gözün iç köşesine bantlar dar ucuyla yerleştirildiğinde geniş kısmı kaz ayaklarını düzeltir. Veya geniş ucuyla göz altı şişlik ve kırışıklıklardan kurtulmak için uygulanabilir. Ancak bunları göze çok yakın uygulamak kesinlikle önerilmez: Kızarıklık ve tahrişe neden olma riski yüksektir.

KURU FIRÇALAMAYI RASTGELE YAPMAYINIZ Kuru fırçalama, evde yapılabilecek basit ve uygun fiyatlı bir vücut masajıdır. Kan dolaşımını iyileştirir ve lenf akışını ve drenajını destekler. Aslında, vücudun doğal detoksifikasyonu için koşullar yaratır ve cilt durumunu iyileştirir. Ancak iyi sonuçlar elde etmek için kuru fırçalamanın doğru yapılması gerekir. Bu fırçayı rastgele yönlerde hareket ettirmemelisiniz. Lenf kalbe aktığı için ters yönde masaj yapmak etkili olmaz. Ek olarak, uyguladığınız baskının gücü konusunda dikkatli olmanız gerekir. Sert kıllar cildin yenilenmesi yerine hoş olmayan tahrişe neden olabilir.

GUA SHA İSTENİLEN SONUCU VERMEYEBİLİYOR Gua sha aletleri, bugünlerde giderek daha popüler hale geliyor. İnsanlar genellikle onları gua sha tekniğini kullanarak drenaj masajı yapmak için kullanıyor ve cilt üzerinde gözle görülür, kaldırma ve yumuşatma etkisi bekliyor. Ancak birçok kişi bu masajı düzenli olarak yapmasına rağmen herhangi bir değişiklik görmez. Gerçek şu ki, gua sha masajı; kan dolaşımını iyileştirmek, ciltteki oksijen ve besin konsantrasyonunu artırmak için iyi olmasına rağmen, kolajen seviyelerini artıramaz. Cilt elastikiyeti için gerekli olan elastini güçlendiremez. Diğer bir şey ise yüz bakımı açısından etkisinin hiçbir çalışma ile kanıtlanmamış olmasıdır.

KURU ŞAMPUANI KİRLİ SAÇA UYGULAMAYINIZ Saçlarımız zaten kirliyken kuru şampuan kullanmamız gerektiğini düşünmeye meyilliyiz. Ancak saçınızı yıkadıktan hemen sonra uygularsanız çok daha etkilidir. Bu sayede ürün yavaş yavaş kafa derisinin bezlerinin salgılarını emecek ve saçlar daha uzun süre temiz kalacaktır.