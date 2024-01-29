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    4. Doktor olarak sabah kalktığında asla yapmadığı şeyi açıkladı! "Eskiden bunu o kadar çok yapardım ki hayatıma olan etkisinden habersizdim"

    Doktor olarak sabah kalktığında asla yapmadığı şeyi açıkladı! "Eskiden bunu o kadar çok yapardım ki hayatıma olan etkisinden habersizdim"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.01.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada faydalı paylaşımlar yapan Dr. Serra Altuntaş, "Doktor olarak sabah kalktığımda asla ama asla yapmadığım o şeyi açıklıyorum." diyerek sözlerine başladığı paylaşımıyla dikkat çekti. Altuntaş, eskiden bu hatayı çok fazla yaptığını ve hayatına olan etkisinden habersiz olduğunu dile getirdi.

    Bir doktor olarak sabahları uyandığında ilk olarak yapmadığı davranışı açıkladığı videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Dr. Serra Altuntaş, bu davranışın yapılmaması gerektiğini ve nedenlerini anlattı.

    VERİMLİ BİR SABAH İÇİN BUNU YAPMAYIN

    "Doktor olarak sabah kalktığımda asla ama asla yapmadığım o şeyi açıklıyorum. Eskiden bunu o kadar çok yapardım ki hayatıma olan etkisinden tamamen habersizdim.

    Sabahları kalktığımda güne asla telefondaki bildirimlere bakarak başlamıyorum. Instagram, Telegram, WhatsApp ne kadar bildirim olursa olsun hiçbirisine bakmam.

    Bunun bilimsel sebebi de şu; Sabah uyandığınızda beyin dalgalarınız telta, teta, alfa aşamalarından geçerek daha uyanık ve alıcı olduğumuz beta aşamasına geçiş yapar. Bu önemlidir çünkü sabah ilk işiniz telefona bakmaksa direkt beyninizi yüksek beta dalgalarına götürür. Gün boyunca daha fazla stres yaşamanıza yol açabilir. Sabah ilk işiniz sosyal medyaya bakmaksa bu dopamin seviyesini yükseltir ve bazal dopamin seviyenizi düşürerek gün boyunca sosyal medyayı daha çok kontrol etme isteği yaratır.

    Bu yüzden ben sabahları ilk iş olarak telefonuma bakmam. Verimli bir gün gerçirmek istiyorsanız sizin de bakmamanızı tavsiye ederim. Bunun yerine pozitif telkinler dinleyebilirsiniz. Bunu sebebi, bilimsel olarak teta ve alfa beyin dalga aktivitesi arttığında nöroplastisitenin de arttığını göstermesi, yani daha kolay öğrenme, hatırlama ve bilinçaltını yeniden programlama yeteneği artıyor. Teta ve alfa dalgaları da tam uyanma esnasında en yüksek seviyede oluyor." ifadelerine yer verdi. 

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