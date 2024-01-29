Doktor olarak sabah kalktığında asla yapmadığı şeyi açıkladı! "Eskiden bunu o kadar çok yapardım ki hayatıma olan etkisinden habersizdim"

Bu yüzden ben sabahları ilk iş olarak telefonuma bakmam. Verimli bir gün gerçirmek istiyorsanız sizin de bakmamanızı tavsiye ederim. Bunun yerine pozitif telkinler dinleyebilirsiniz. Bunu sebebi, bilimsel olarak teta ve alfa beyin dalga aktivitesi arttığında nöroplastisitenin de arttığını göstermesi, yani daha kolay öğrenme, hatırlama ve bilinçaltını yeniden programlama yeteneği artıyor. Teta ve alfa dalgaları da tam uyanma esnasında en yüksek seviyede oluyor." ifadelerine yer verdi.