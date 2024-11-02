Düğününden iki hafta önce eşinin dolandırıcı olduğunu öğrendi! "Onun korkunç sırrını keşfettim"

27 yaşındaki Megan Clark isimli bir kadın, Lord Bertie Underwood hayatına ilk girdiğinde bir barda yönetici olarak çalışıyordu. Büyüleyici, nazik, düşünceli biriydi ve onunla ilgilendiğini çok açık bir şekilde belli ediyordu. Adam, Underwood Daktilosunu satan şirketin sahibi olan John T. Underwood'un soyundan geldiğini iddia ediyordu ve kesinlikle modern bir aristokrat gibi görünüyor ve davranıyordu. İş yerinde ona çiçekler gönderiyor, pahalı hediyeler alıyor ve romantik buluşmalar için Londra'ya gidiyordu. Lord Bertie Underwood bir rüyaydı, bu yüzden ona üç katlı sahil villasına taşınmasını teklif ettiğinde, sadece bir aydır çıkıyor olmaları önemli değildi. Bundan beş ay sonra, ona evlenme teklif etti ve o da kabul etti.