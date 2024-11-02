Düğününden iki hafta önce eşinin dolandırıcı olduğunu öğrendi! "Onun korkunç sırrını keşfettim"

27 yaşındaki Megan Clark isimli bir kadın, Lord Bertie Underwood hayatına ilk girdiğinde bir barda yönetici olarak çalışıyordu. Büyüleyici, nazik, düşünceli biriydi ve onunla ilgilendiğini çok açık bir şekilde belli ediyordu. Adam, Underwood Daktilosunu satan şirketin sahibi olan John T. Underwood'un soyundan geldiğini iddia ediyordu ve kesinlikle modern bir aristokrat gibi görünüyor ve davranıyordu. İş yerinde ona çiçekler gönderiyor, pahalı hediyeler alıyor ve romantik buluşmalar için Londra'ya gidiyordu. Lord Bertie Underwood bir rüyaydı, bu yüzden ona üç katlı sahil villasına taşınmasını teklif ettiğinde, sadece bir aydır çıkıyor olmaları önemli değildi. Bundan beş ay sonra, ona evlenme teklif etti ve o da kabul etti.
Nişanlısına olan aşkı yüzünden Megan, tanıştıkları barda işinden ayrıldı çünkü nişanlısı onun çok fazla erkeğin etrafında olmasından hoşlanmıyordu. Başarılı bir saatçi olduğunu iddia ediyordu ve nişanlısı onun işine katıldı. Ancak zaman geçtikçe genç kadın anormallikler fark etmeye başladı.
Fırtınalı aşklarının yaklaşık 18. ayında, evlerine başka kişilere hitaben yazılmış mektuplar gelmeye başladı, ancak Lord Underwood postanın önceki kiracılar için olduğuna dair ona güvence verdi. Ancak bir gün ofisine girdiğinde başka kişilerin adına yazılmış kredi kartlarıyla dolu bir cüzdan buldu. Şüpheleri artınca, bu isimlerden bazılarını Google'da aramaya karar verdi ve hepsinin tıpkı Lord Bertie Underwood'a benzeyen hüküm giymiş bir dolandırıcı olan Robert Madejski'nin takma adları olduğunu keşfederek şok oldu. Aniden, sosyal medyada asla fotoğraflarını paylaşmaması yönündeki isteği çok daha mantıklı geldi, onu arayan çok sayıda insan vardı.
Lord Bertie Underwood hakkındaki her şey uydurulmuştu, ikonik bir mucidin soyundan gelmiyordu, saatçilikle hiçbir ilgisi yoktu ve sahip olduğu araba ve ev, zenginlik yanılsaması yaratmak için kiralanmıştı. Daha da kötüsü, onun adına kredi kartları çıkararak ona 30.000 £ (40.000 $) borç vermişti. Borcu kapatmak için satmaya çalıştığı elmas nişan yüzüğünün bile sahte olduğu ortaya çıktı.
Megan, düğünlerinden sadece iki hafta önce nişanlısıyla yüzleştiğinde, adam onu öylece bırakıp gitti ve Megan'ın kalbi kırıldı. Geriye düğünü iptal edip borcu ödemenin bir yolunu bulmaktan başka çaresi kalmadı.
Talihsiz kadın, "İnsanlar bana yapmamam için bir sebep verene kadar güvenen bir insanım ve o da yaptığı işte iyiydi. Hiçbir zaman hata yapmadı" diye açıkladı. "Büyük yalanları desteklemek için küçük alakasız yalanlar uydururdu. Örneğin, Londra'daki bir stüdyoda döşeme tahtalarımızı nasıl bulduğunu ve bir tadilat sırasında nasıl yerleştirdiğini anlattı. Evin sahibi bile değildi, kiralıktı. Ayrıca Bertie, büyük büyükbabasının Underwood daktilosunu icat ettiğini ve duvarlarda cihazın resimlerinin asılı olduğunu söyledi. Tamamen uydurmaydı."